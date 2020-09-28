اللوزي: الجبيهة جاهز فنيا وبدنيا لحصد الألقاب

خالد العميري

عمان – كشف المدير الإداري لنادي الجبيهة الرياضي، هاشم اللوزي، أن “الحصان الأسود”، يسعى نحو حصد أول لقب هذا الموسم، رغم قوة المنافسة.

وقال اللوزي في تصريحاته لـ(الغد): “نضع كل الثقة في الجهاز الفني واللاعبين، ونحن جاهزون فنيا وبدنيا لحصد أولى الألقاب في بطولتي الكأس والدوري”.

وتابع: “أهدافنا واضحة ومشروعة هذا الموسم، وهي اعتلاء منصات التتويج أبطالا للكأس والدوري، وذلك بعد التعاقدات التي أضافت الخبرة للاعبين الشباب”.

إلى ذلك، بات من المرجح تأجيل موعد وصول اللاعب سامي بزيع إلى الأردن، لظروف خاصة بإحدى شركات الطيران، حيث قال اللوزي: “من المفترض أن يحط سامي بزيع الرحال في أرض المملكة قادما من الولايات المتحدة خلال اليومين المقبلين، لكن تم ابلاغنا بإمكانية تأجيل الرحلة لتكون مطلع تشرين أول (اكتوبر) المقبل”.

وتابع: “طبقا للبروتوكول الصحي المعتمد من قبل اللجنة الوطنية للأوبئة، سيتم حجر اللاعب منزليا لمدة 7 أيام، على أن يشارك بعد ذلك في التدريبات الجماعية للفريق”.

كما أكد هاشم اللوزي إن تنظيم “تراي آوت” للجبيهة، يحظى بمشاركة العديد من اللاعبين، أبرزهم رسلان بتاتنة ومأمون فودة، في انتظار التعاقد مع اللاعب الذي سيقدم الإضافة النوعية للفريق، وفقا لرؤية المدرب سيف البيطار.

ويخضع الجبيهة إلى 5 تمارين أسبوعية في صالة نادي الفحيص، تتركز على كرة السلة، إلى جانب التدريبات البدنية بقيادة أحمد سمير.