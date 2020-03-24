اللوزي: توزيع الخبز يسير حسب ما تم التخطيط له

عمان- الغد- قال مدير عام هيئة النقل البري صلاح اللوزي بان الهيئة بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية قامت باتباع آلية توزيع الخبز في كافة محافظات المملكة والقرى التابعة لها .

واضاف بانه تم توزيع وسائط النقل المختلفة بعد ان منحهم التصاريح اللازمة ضمن اسس واضحة بحيث تغطي كافة المحافظات في جميع مناطق المملكة حيث ابدوا منذ الصباح الباكر بالانتشار كل حسب اختصاصه وبالتنسيق مع رؤساء البلديات .

واكد اللوزي بانه تم الاتفاق مع مجموعة من شركات النقل والتكسي الاصفر وسيارات التطبيقات الذكية وتم توزيعهم على كافة منطق المحافظات .

وقال مدير عام هيئة النقل البري ام فيما يخص محافظات الشمال فقد تم التعاون مع شركة كهرباء اربد والاستعانة بأسطولها لغايات توزيع مادة الخبر على كافة المواطنين بالإضافة الى بعض شركات النقل الخاصة .

وافاد اللوزي ان الوضع يسير على اكمل وجه وانه لا يوجد اي نقص بوسائط النقل ويهيب بالأخوة المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم لحين وصول موزعي مادة الخبر الى منازلهم مع عدم الحاجة للخروج وان عملية التوزيع ستستمر اليوم وغدا .