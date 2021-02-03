اللوزي: سيتم حجب تطبيقات نقل الركاب غير المرخصة

عمان- التقى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، اليوم الأربعاء، رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات صالح جلوق، ورئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر، كلا على حدة.

وأكد اللوزي خلال اللقاءين، دعم الحكومة لقطاع النقل البري بأنماطه المختلفة، مؤكدا أن الهيئة لا تألو جهدا في توفير الدعم الذي يمكن هذين النمطين من القيام بعملهما على أكمل وجه بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على قطاع النقل العام برمته.

وقال إن الهيئة طرحت على مجلس إدارتها برئاسة وزير النقل موضوع زيادة العمر التشغيلي بالنسبة لسيارات التأجير ليتم زيادة العمر التشغيلي لسنة واحدة ولمرة واحدة فقط للتخفيف من تداعيات كورونا على أصحاب مكاتب تأجير السيارات.

وأضاف أن الهيئة ستبحث أيضا مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شمول مكاتب تأجير السيارات بقرار تخفيض ضريبة المبيعات أسوة بالمنشآت السياحية التي استفادت من القرار.

وفي لقاء منفصل، بحث اللوزي مع ممثلي مكاتب التكسي، التحديات التي يواجهها قطاع التكسي ومنها تطبيقات نقل الركاب غير المرخصة.

وأكد أن الهيئة تنسق مع مختلف الجهات ذات العلاقة ومن خلال لجان عمل ميدانية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على حجب تلك التطبيقات ومن خلال الأجهزة المختصة وأقسام الهيئة المعنية.

كما لفت اللوزي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق شركات التطبيقات الذكية المرخصة التي تجري تخفيضات تسويقية مبالغ فيها، مؤكدا أن الهيئة تراقب هذه المشكلة عن كثب.

وقال إن هيئة النقل ستنسق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير عمل سيارات التكسي، وتقديم خدمة نقل الركاب بالجودة والمستوى المناسب.