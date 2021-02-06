اللوزي: شركات نقل طلاب المدارس الحكومية تستأنف عملها بشروط

رهام زيدان

عمان- قال رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل د.صلاح اللوزي إن “شركات النقل المتخصصة بنقل طلاب المدارس الحكومية سوف تستأنف أعمالها مع بدء دوام طلبة المدارس وجاهيا اعتبارا من اليوم”.

وبين اللوزي في رد على أسئلة لـ”الغد” أمس أن هذه الشركات أصبحت جاهزة للعمل إذ سيتم إلزامها بالتعليمات والبروتوكولات الصحية المعمول بها، والمطبقة في وسائل النقل العام عموما.

وسوف يستأنف اعتبارا من اليوم دوام الطلبة وجاهيا للصفوف الثلاثة الاولى ورياض الأطفال ، وفقا للبرتوكول الذي اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والذي يتضمن العودة التدريجية لطلبة المدارس إلى صفوفهم.

يشار إلى ان الحكومة ولمواجهة خسائر هذه الشركات نتيجة توقف الدراسة منذ منتصف آذار (مارس) 2020 منحتها في ذلك الوقت خصم الرسوم المستحقة للهيئة خلال مدة التعطل، كما تم تقسيط الرسوم المستحقة على شركات النقل المدرسي على مدار 6 أشهر وترصيد المبالغ لمن دفع للعام الجديد.

إلى ذلك، بين اللوزي أن الهيئة خاطبت وزارة الصحة والجهات المعنية بشأن رفع السعة المقعدية لوسائل النقل العام إلى 100 % بدلا من 75 % المطبق حاليا إلا انه لم يصدر قرار رسمي بشأن ذلك حتى الآن.

وكانت الحكومة سمحت نهاية نيسان(ابريل) الماضي بإعادة تشغيل قطاع النقل العام، بأنماطه المختلفة، بنسبة لا تزيد على 50 % بعد توقف دام قرابة شهر ونصف الشهر قبل ان ترفع نسبة السعة إلى 75 %.

وبالنسبة لأجور النقل الجديدة، قال اللوزي إن “هذه الأجور ونسب تعديلاتها ماتزال قيد الدراسة من اللجنة المختصة” مبينا أنه لا يمكن اتخاذ قرار رسمي في هذا الشأن قبل اعلان نسب التضخم من قبل البنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة، والتغييرات على اسعار المشتقات النفطية اضافة الى نسب الاستهلاك والكلف التشغيلية للعام 2020 ، إذ ان الأسعار الجديدة لأجور النقل سوف تكون مبينة على هذه النسب

وتلتزم الهيئة وفقاً لقانون النقل بمراجعة اجور النقل مع بداية كل عام، حيث تشكل لجنة متخصصة لهذه الغاية.

وقررت الهيئة بداية العام 2019 تثبيت أجور النقل للعام ، فيما كانت المرة الأخيرة التي رفعت فيها الحكومة أجور النقل في شباط(فبراير) 2018 وبنسبة 10 %.