اللوزي: عمل التكسي والسرفيس بالتوصيل محدود بأحياء معينة

عمان – قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، إن عمل التكسي الأصفر والسرفيس بخدمة التوصيل، سيكون محدودا بأحياء معينة.

وأشار في حديثه لـ”برنامج الوكيل” عبر “راديو هلا”، إلى أنه سيتم تحديد عدد التكاسي العاملة في المنطقة الواحدة، مضيفا أنه تم إجراء دراسة منذ شهرين ونصف مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للخروج بقرار حكيم يصب في مصلحة العاملين في القطاع لزيادة دخلهم.

وأضاف اللوزي أن الكثير من المناطق ليس فيها خدمة التوصيل، وهذه الخدمة متركزة على مناطق معينة حتى في العاصمة عمان، لافتا إلى أن من يريد العمل بخدمة التوصيل عليه التقدم بوثيقة تثبت تعاقده مع مطعم معين بالإضافة لرخصته ورخصة مركبته.

ونوه إلى أن هذه الوثائق ستمكن من ضبط عملية التوصيل، وسيتمكن المراقبين في إدارة السير واللجان الرقابية في الهيئة من القيام بعملهم، للتأكد من أن التكسي والسرفيس لا يعملون بغير التوصيل، مشيرا إلى أنه سيعاد النظر بالقرار بعد شهر.

ولفت إلى أن الهيئة ستبحث اليوم عمل التكسي والسرفيس وفقا لأرقام مركباتهم، أي وفقا للنظام “الفردي والزوجي”.

وكشف اللوزي، انه تم طرح فكرة زيادة ساعة عمل قطاع النقل العام بعد بدء حظر التجول الجزئي، إلا أن الفكرة لم تلقَ قبولا من وزارة الصحة ولجنة الأوبئة، وذلك للالتزام بوقف حركة المواطنين بعد الساعة 7.

وأوضح اللوزي أن الهيئة تبحث إعفاء العاملين في قطاع النقل العام من بعض رسوم التراخيص؛ للتخفيف عن هذا القطاع.

وكانت قد أعلنت الهيئة يوم أمس الأحد عن السماح لمركبات التكسي الأصفر والسرفيس، بتقديم خدمة إيصال الطلبات (الدليفري) خلال فترات الحظر الجزئي.-(هلا اخبار)