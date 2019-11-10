اللوزي نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب

عمان – فاز النائب احمد اللوزي بموقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حيث حاز على 69 صوتاً مقابل 50 صوتاً لمنافسه النائب كمال الزغول في الجولة الثانية التي ادلى فيها 124 نائباً باصواتهم منها 5 اوراق ملغاة .

وكان ترشح لمنصب النائب الثاني في الجولة الاولى 5 مرشحين هم : كمال الزغول (36 صوت) ، احمد اللوزي (35) ، تامر بينو (26) سليمان الزبن (18) ،ونبيل غيشان (6) تامر بينو، و5 اوراق ملغاة من اصل 127 نائبا ادلوا باصواتهم.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب ، يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في مناقشات المجلس أو عند بحث الأسئلة والاستقطابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس ، ويتولى النائب الثاني ذات الصلاحيات في حال غياب الرئيس ونائبه الأول. -(بترا)