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اللوز.. فوائد صحية جمّة

منذ 3 ساعات
اللوز يساعد على التمتع بالرشاقة والجمال، ويقي من الأمراض كالأزمات القلبية -(د ب ا)

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برلين- يتمتع اللوز بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يساعد على التمتع بالرشاقة والجمال من ناحية، ويقي من الأمراض كالأزمات القلبية من ناحية أخرى.

وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه شفارتاو أن اللوز غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، وبالتالي يمكن للوز أن يلعب دورا مهما في الحميات الغذائية لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

كما يزخر اللوز بالأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تمنع تجلط الدم وتحمي بذلك من الأزمات القلبية، فضلا عن احتوائه على بعض المعادن والفيتامينات المهمة للصحة مثل المغنيسيوم والزنك وفيتامين E.

ومن ناحية أخرى يعد اللوز مفتاح جمال البشرة، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، التي تحارب التجاعيد.

وللاستفادة من هذه المزايا الصحية والجمالية ينبغي تناول حفنة من اللوز تقدر بـ 10 جرامات يوميا، مع مراعاة أن يكون اللوز بقشرته البنية وغير مضاف إليه ملح أو سكر.-(د ب ا)

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