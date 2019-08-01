“الليالي العشر من ذي الحجة”.. طاعات وعبادات تتجلى بخير الأيام

تغريد السعايدة

عمان- مع إشراقة هذا اليوم من عشر ذي الحجة، تزهو أجواء الصيام والطاعات وأعمال الخير في قلوب المسلمين؛ إذ يقيم العديد من العائلات وفي مختلف الدول الإسلامية طقوسا وعادات يومية احتفاء بهذه الأيام المباركة، كما يحرص الآباء على تعليم أطفالهم العادات السليمة في التعامل مع الأشهر الحرم.

وفي هذا اليوم، تبدأ نادية أبو النمر الاستعداد لأداء سنة الصوم، التي يحرص أغلب أفراد عائلتها على الاقتداء بها في هذه الأيام، بالإضافة للعديد من الطقوس الإسلامية المباركة، مثل إقامة الولائم للأرحام والأقارب وزيارتهم، إلى جانب الاهتمام بتحفيز الأطفال على القيام بالعبادات البسيطة التي تهيئهم للاحتفال بعيد الأضحى.

وتبين أبو الخير أنها تتعمد أن تقوم بالذهاب إلى بعض الأماكن التي يوجد فيها صناديق تبرع، وتحث أبناءها على أن يتبرعوا في هذه الأيام، موضحة السبب لهم، بأن الليالي العشر من ذي الحجة “مباركة”؛ إذ يتضاعف فيها الأجر والثواب لكل عمل صالح يقوم به الإنسان، والاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة السلام، والتي حض فيها على تكثيف الأعمال الخيرية.

وجاء في الحديث النبوي في عِظم هذه الأيام، قوله عليه السلام “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله ،إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء”، كما روي عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها: “خمس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن: صيام يوم عاشوراء، وعشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الفجر”.

وفي هذين الحديثين دليل على أهمية هذه الأيام التي يتوجه فيها الحجاج إلى بيت إلى الله الحرام لأداء مناسك الحج؛ حيث توجهت خلال أيام أفواج من حجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم، إلى مكة المكرمة، ما يضاف من أجواء الفرح والبهجة في انتظار الحجاج الذين يغادرون بيوتهم قاصدين بيت الله، آملين بالعودة حجاجاً مغفورا ذنبهم؛ إذ يبثون الفرح والسكينة لدى وصولهم، بل وب”بيوت الحارة” كافة، على حد تعبير سجى محمود.

وتقول سجى إن جدتها توجهت للحج لهذا العام، وهي المرة الأولى التي يكون في بيتهم “حاج”، وتتحدث عن الأجواء المختلفة تماماً لها العام في انتظار عيد الأضحى، ففي هذا العام هم يستعدون للعيد، ومن ثم استقبال جدتها وعمها اللذين يؤديان فريضة الحج، ما يعني أن العيد مختلف بكل المقاييس والتحضيرات.

وتضيف سجى، وهي طالبة جامعية، تنتظر هذه الأيام الانتهاء من دراسة الفصل الصيفي في الجامعة، أنها تنوي أن تصوم بضعة أيام مع عائلتها، التي تحرص في كل عام على صيام العشر من ذي الحجة “كل حسب قدرته”، بالإضافة إلى تكثيف الأعمال الأخرى، التي تحرص والدتها على أن تذكرهم بها في كل مرة، كما في قراءة القرآن والأعمال التطوعية المختلفة، التي “اعتادت على القيام بها منذ أيام الطفولة”.

وفي هذه الفترة، تتبادل سلسبيل وميرا وغيرهما الكثير من الأصدقاء رسائل التهنئة بحلول ذي الحجة، والتذكير بأهمية أعمال الطاعة التي يمكن القيام بها في ظل الأجواء الروحانية الواضحة في مختلف الأرجاء، وتشير إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في زيادة رقعة التبادل ما بين الناس في مجال الحديث عن ليالي ذي الحجة وفضائلها.

وتشهد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي “تبادلا ونشرا” كثيفين بما يتعلق بالليالي العشر من ذي الحجة، وهذا من شأنه أن يلفت نظر الكثيرين إلى الأعمال الخيرية التي يمكن القيام بها خلال هذه الفترة، كما في بعض المبادرات التطوعية التي تسهم في تقديم يد العون والمساعدة للعائلات المحتاجة، والتي تشارك سلسبيل في بعضها، كما في المشاركة في أعمال تطوعية لتوزيع كسوة العيد على الأطفال المحتاجين.

وتقول سلسبيل إنها تتعاون مع زملائها في الجامعة في تسيير حملات الخير لتقديم العون للأطفال الأيتام، وبث الفرح في نفوسهم من خلال تقديم هدية كملابس العيد لهم، وهذا يعد من ضمن الأعمال الخيرية التي تطمح إلى القيام بها بشكل مستمر، وما لها من فضل كبير وأجر عظيم بالتزامن مع الليالي العشر من ذي الحجة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمد الكثير من العائلات التي تنوي تقديم الأضحية لهذا العام، على التعاون مع بعض الجهات الخيرية التي تتكفل بعملية تقديم الأضحية والتبرع بها لصالح العائلات المحتاجة سواء داخل أو خارج الأردن، وذلك عن طريق الدفع المسبق، وتكفيل تلك الجهات بعملية تقديم الأضحية، وفق الشروط الإسلامية الصحيحة.

وهو ما تنوي أم دينا القيام به، وذلك من خلال تواصلها مع تكية أم علي، من أجل تقديم الأضحية المناسبة، كونها لا تتمكن بسبب ظروفها الخاصة من القيام بعملية الذبح للأضحية، لذا ترى أن وجود مثل هذه المؤسسات الخيرية هي فرصة لضمان تقديم الأضحية بالشكل المناسب، وبما يتلاءم مع وضعيها المادي والعائلي في الوقت ذاته.

اختصاصي الشريعة الإسلامية الدكتور منذر زيتون، يرى أن الليالي العشر من ذي الحجة، وهي من الشهر الخاتم للسنة القمرية، ويأتي هذا بموسم الحج الذي يعد موسم الغفران لذنوب العباد، سواء الحجاج أو من يدخل في تقديم الطاعات من غير الحجاج، وذلك عن طريق الأعمال الأخرى للعبادة كما في الصيام والصلاة والصدقة.

ويضيف زيتون “أن الحج هو خلاصة أعمال العبادات في هذه الأيام، بيد أن الكثير من الطاعات يمكن أن يكون لها كبير الأجر والثواب، ويمكن لأي أنسان أن يقوم بها، كل حسب قدرته وإمكانياته، بما يعود على النفس الإنسانية بالخير، كما في المصالحة ما بين المتخاصمين، أو الابتسامة والكلمة الطيبة، والصدقة التي لها كبير الأثر على الإنسان، ومن يتم تقديم العون له، والكثير من الأعمال التي لها أجر مضاعف في هذه الفترة الذهبية من العام الهجري، والذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على استغلالها بالخير والطاعات”.

كما يصف زيتون أن الإمساك عن المعصية والاستغفار بحد ذاته هو عمل صالح، ولا يكلف النفس جهداً، كما في الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، لذا يدعو زيتون إلى أن يكون الإنسان المسلم مغتنما للفرص التي تضاعف الأجر وتغفر الذنب، وتنشر الخير والألفة بين الناس والشعوب.