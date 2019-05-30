أخبار عربية ودوليةاقتصاد

الليرة التركية تقفز إثر اتصال بين ترامب وأردوغان

منذ ساعة واحدة
فئات مختلفة من الليرة التركية - (رويترز)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أنقرة- قفزت الليرة التركية نحو 1.5 بالمئة يوم الخميس بفعل توقعات بتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد اتصال هاتفي بين زعيمي البلدين حدد أواخر يونيو حزيران لعقد اجتماع وناقش شراء أنقرة لأنظمة إس-400 الصاروخية الدفاعية من روسيا.

وبلغت العملة التركية 5.9300 ليرة للدولار في الساعة 0925 بتوقيت جرينتش، لتصعد بنحو 1.4 بالمئة مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الأربعاء البالغ 6.0155.

وفي وقت سابق، تعززت العملة لتصل إلى 5.9200 ليرة للدولار وهو أقوى مستوياتها منذ 25 أبريل نيسان.

وفقدت العملة التركية نحو 14 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام لأسباب من بينها تنامي خلاف بين أنقرة وواشنطن والتهديد بأن يؤدي تسليم الصواريخ الروسية إلى إطلاق عقوبات أمريكية.

وتقول الولايات المتحدة إن أنظمة إس-400 تعرض مقاتلاتها من طراز إف-35 للخطر.

وكرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الاتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء اقتراحا لتشكيل مجموعة عمل لتقييم تأثير أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية.

كما اتفق الزعيمان على اللقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية يونيو حزيران.-(رويترز)

مقالات ذات صلة

برنت يهبط بفعل مخاوف حرب التجارة

منذ ساعة واحدة

جمعيات إنتاجية تسعى لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية

منذ 16 ساعة

“Falling Walls Lab” لريادة الأعمال تنطلق الشهر المقبل

منذ 16 ساعة
الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور - (تصوير: ساهر قدارة)

الجبور: الإنترنت يعود لمستواه نتيجة البدائل الفنية الناجمة عن عطل (فلاج)

منذ 16 ساعة

السوق مغلق المؤشر 1806.50 0.17%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock