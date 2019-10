“الليغا” تطلب نقل الكلاسيكو الى مدريد بسبب التوتر في كتالونيا

مدريد – طلبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من الاتحاد المحلي نقل مباراة الـ”كلاسيكو” المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، من ملعب الأول الى العاصمة، على خلفية التوتر في إقليم كتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

وأفادت الرابطة الأربعاء أنها طلبت “من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن تعقد اجتماعا وتنقل مكان إقامة الكلاسيكو الى مدريد بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا”.

