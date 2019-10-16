“الليغا” تطلب نقل الكلاسيكو الى مدريد بسبب التوتر في كتالونيا

مدريد – طلبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من الاتحاد المحلي نقل مباراة الـ”كلاسيكو” المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، من ملعب الأول الى العاصمة، على خلفية التوتر في إقليم كتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

وأفادت الرابطة الأربعاء أنها طلبت “من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن تعقد اجتماعا وتنقل مكان إقامة الكلاسيكو الى مدريد بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا”.

La Liga has asked for El Clasico to be moved from Barcelona's Nou Camp stadium to Real Madrid's Bernabeu over fears of civil unrest.https://t.co/8iIoe8xHMy pic.twitter.com/ELIKNRAwJp — BBC Sport (@BBCSport) October 16, 2019

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين عن برشلونة بطل الموسمين الماضيين، على ملعب الثاني (كامب نو) في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري.

ويشهد إقليم كتالونيا توترا منذ قضت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين بسجن 9 قياديين انفصاليين ما بين 9 و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وانعكس التوتر اضطرابات ليلية على مدى اليومين الماضيين، بلغت ذروتها ليل الثلاثاء الأربعاء حين قام عشرات المتظاهرين برمي قوات الشرطة بالمقذوفات وإشعال حاويات القمامة وعلب الكرتون.

La Liga ‘ask Spanish football bosses to be move El Clasico to Bernabeu’ amid Barcelona political protests https://t.co/TCdliYiVwS pic.twitter.com/2QXLozHyDp — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 16, 2019

وأدت المواجهات الى إصابة العديد من الأشخاص وتوقيف العشرات في برشلونة وعدد من مدن الإقليم الانفصالي.

وكان نادي برشلونة قد انتقد في بيان الإثنين الأحكام الصادرة، معتبرا بأن “الحوار السياسي” ضروري عوضا عن السجن. وأوضح “بنفس الطريقة التي لم يساعد الحكم بالسجن الوقائي في حل النزاع، فإن الحكم بالسجن الذي صدر اليوم لن يساعد أيضا، لأن السجن ليس هو الحل”. (أ ف ب)