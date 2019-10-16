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“الليغا” تطلب نقل الكلاسيكو الى مدريد بسبب التوتر في كتالونيا

منذ 3 ساعات

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مدريد – طلبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من الاتحاد المحلي نقل مباراة الـ”كلاسيكو” المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، من ملعب الأول الى العاصمة، على خلفية التوتر في إقليم كتالونيا  بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

وأفادت الرابطة الأربعاء أنها طلبت “من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن تعقد اجتماعا وتنقل مكان إقامة الكلاسيكو الى مدريد بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا”.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين عن برشلونة بطل الموسمين الماضيين، على ملعب الثاني (كامب نو) في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري.

ويشهد إقليم كتالونيا توترا منذ قضت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين بسجن 9 قياديين انفصاليين ما بين 9 و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وانعكس التوتر اضطرابات ليلية على مدى اليومين الماضيين، بلغت ذروتها ليل الثلاثاء الأربعاء حين قام عشرات المتظاهرين برمي قوات الشرطة بالمقذوفات وإشعال حاويات القمامة وعلب الكرتون.

وأدت المواجهات الى إصابة العديد من الأشخاص وتوقيف العشرات في برشلونة وعدد من مدن الإقليم الانفصالي.

وكان نادي برشلونة قد انتقد في بيان الإثنين الأحكام الصادرة، معتبرا بأن “الحوار السياسي” ضروري عوضا عن السجن. وأوضح “بنفس الطريقة التي لم يساعد الحكم بالسجن الوقائي في حل النزاع، فإن الحكم بالسجن الذي صدر اليوم لن يساعد أيضا، لأن السجن ليس هو الحل”. (أ ف ب)

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