الليلة.. احذروا الصقيع والانجماد

عمان – الغد- حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية .

كما حذرت في تقرير لها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية .

وقالت إنه سيطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا ، ويتوقع خلال النهار أن تهطل زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء والليل تتناقص الغيوم تدريجياً وتضعف فرصة هطول الأمطار وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.