الليلي : مباراة الجزيرة مهمة ومصيرية أمام الجيش السوري

بلال الغلاييني

عمان – أكد مدرب فريق الجزيرة التونسي شهاب الليلي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد الإثنين في فندق الريجنسي قبيل انطلاق مباراة الجزيرة أمام فريق الجيش السوري عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الثلاثاء على استاد عمان الدولي، في إياب الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

انه يسعى الى تحقيق النتيجة الجيدة التي تعزز من حظوظه في مواصلة تقدمه، معتبرا انه فريقه قادر على ترجمة “الريمونتادا” والرجوع بالنتيجة في ظل الأداء الأداء القوي الذي سيقدمه الفريق ويشفع له في تحقيق الفوز.

واشار الليلي ان الفريق قدم مستويات عالية في هذه البطولة، واللاعبين قادرين على تقديم العرض المطلوب، وتحقيق المطلوب في المباراة المهمة والمصيرية مع فريق الجيش السوري الذي وصفه بالفريق القوي وليس بالسهل، مثلما اكد أن الفريق لن يتأثر بغياب محمود زعترة كون الفريق منظمومة جماعية ومتكاملة، في الوقت الذي اشاد بمستوى زعترة واحترامه له.

كما أكد مدرب فريق الجيش السوري طارق جبان، أنه يحترم منافسه الجزيرة كثيرا، وهو درس اسلوبه الفني، ولديه لاعبين لديهم مهارات جيدة، مشيرا الى أنه سيعتمد على ذات اسلوبه في مباراته الماضية، في الوقت الذي اكد فيه ان فريقه جاهز لخوض هذه المباراة التي لها حسابات خاصة ليس لفريقه، وانما لفريق الجزيرة الذي سيلعب مهاجما وهو ما جعلنا نخطط لذلك.

واكد جبان أنه يحترم قدرات منافسه فريق الجزيرة، الذي يعتبر من الفرق المميزة والتي قدمت مستويات متقدمة سواء في دوري المحترفين الأردني وفي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

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