الليلي: هدفنا بلوغ النهائي الآسيوي

خالد الخطاطبة – موفد اتحاد الاعلام الرياضي

عمان – أكد التونسي شهاب الليلي المدير الفني لفريق الجزيرة، أن هدف فريقه هو اجتياز محطة العهد اللبناني والوصول الى المباراة النهائية بكأس الإتحاد الآسيوي.

واشار الليلي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، والذي عقد في فندق رمادا ببيروت، أن الفريقين لعبا الشوط الاول في عمان، بانتظار مباراة يوم غد الثلاثاء، التي تعتبر بمثابة الشوط الثاني، مؤكدا أن نتيجة الذهاب ليست بالسلبية بالنسبة لفريقه، الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، وبالتالي امتلاك عدة خيارات للتأهل.

واعتبر الليلي أن الحضور الجماهيري الكبير والمتوقع في مباراة الثلاثاء، لن يؤثر سلبا على لاعبيه، بل سيشكل عاملا ايجابيا، لأن فريقه اعتاد في الأردن على تقديم افضل المستويات امام الجماهير الكبيرة للفرق المنافسة.

🛬 • وصول طاقم التحكيم العراقي المؤلف من مهند قاسم و واثق مدلل و ميثم خماط و علي صباح إلى العاصمة اللبنانية بيروت لقيادة مباراة العهد اللبناني و الجزيرة الأردني في إياب نصف نهائي كأس الإتحاد الآسيوي .. pic.twitter.com/zhtGCPC851 — معرض الكرة العراقية (@iraqfpg) September 29, 2019

وكشف المدرب التونسي أن عودة العطار ستشكل اضافة مهمة إلى الجانب الهجومي لفريق الجزيرة، متمنيا ان يتوج ذلك بتحقيق نتيجة ايجابية لممثل الكرة الاردنية.

اما قائد فريق الجزيرة مهند خيرالله، فقد أكد جاهزية فريقه للمباراة، لافتا الى ان الجزيرة “ربما افتقد بعض التركيز في مباراة الذهاب، وبات الان جاهزا للعب بتركيز عال”.

مدرب العهد: نسعى للاستمرار في الحلم الاسيوي

بدوره، اكد مدرب العهد اللبناني باسم مرمر ان فريقه يسعى لاستكمال حلم الظفر بالكأس الآسيوية، من خلال التأهل إلى المباراة النهائية في خطوة كبيرة نحو تحقيق اللقب.

ولفت المدرب اللبناني الى أن فريقه يتمتع بجاهزية فنية وذهنية، الى جانب اكتمال التشكيلة، مناشدا جماهير العهد الحضور من أجل مؤازرة الفريق، بحثا عن مواصلة الحلم.

وسدد قائد فريق العهد هيثم فاعور على أن المباراة لن تكون سهلة، مكررا دعوته للجماهير من أجل مساندة اللاعبين، بحثا عن اقتناص بطاقة التأهل.

وأتم فاعور: “المباراة تلعب بتفاصيل صغيرة ودقيقة، نحن جاهزون لهذه التفاصيل بحثا عن اللقب”.