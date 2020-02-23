الليلي يؤكد سعي الفيصلي للمنافسة على اللقب الآسيوي

عمان – أكد المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم التونسي شهاب الليلي أن فريقه يسعى للمنافسة بقوة على لقب كأس الاتحاد الآسيوي.

واشار الليلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد أن فريقه استعد بشكل خاص لمواجهة الأنصار اللبناني، ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في المباراة التي تجري يوم غد الاثنين على ستاد كميل شمعون بالعاصمة اللبنانية.

ويحل الفيصلي ضيفا على الانصار، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2020.

وأشار الليلي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء، إلى أن هدف فريقه هو بلوغ نهائي غرب آسيا ومن ثم نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

ولفت مدرب الفيصلي أن فريقه تعثر بالتعادل مع الوثبة السوري في الجولة الاولى من البطولة، مؤكدا السعي لتجاوز هذه العثرة بتحقيق الفوز في المباريات المقبلة لضمان التأهل.

وأكد المدرب جاهزية لاعبي لمباراة يوم غد بحثا عن تحقيق الفوز لا سيما وأن الفيصلي لا يعاني من اية اصابات.-(بترا)