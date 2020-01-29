الليلي يختار شكور محترفا آسيويا.. مصطفى يكشف أسباب طلب الرحيل عن الجزيرة

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية أخبار النجوم، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى بعض الأحداث التي تجري خلف الكواليس.

الليلي يختار العراقي شكور محترفا آسيويا

اختار المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم شهاب الليلي، المحترف العراقي فرحان شكور محترفا آسيويا رابعا في الفريق، وبالتالي عدم القدرة على إشراكه في المنافسات المحلية، واقتصار مشاركته على المباريات الآسيوية.

وأبلغ المدرب التونسي الليلي إدارة النادي بوقوع الاختيار على شكور ليكون آسيويا، بعد متابعة لمستويات اللاعبين خلال الفترة الماضية.

بدورها أبلغت إدارة الفيصلي اللاعب العراقي بقرار المدرب الليلي، بانتظار رده النهائي على الموضوع، حيث تشير بعض المعلومات إلى أن فرحان ربما لن يوافق على اللعب فقط في المحفل الآسيوي، ما قد يدفعه لطلب فسخ العقد، بانتظار ردة فعله الرسمية سواء بالاستمرار أو طلب الرحيل.

وينتظر الفيصلي رد اللاعب العراقي على قرار المدرب تمهيدا لتحديد الخطوة التالية، حيث لن يمانع الفيصلي في رحيل المحترف في حال أصر على ذلك.

إلى ذلك، ينتظر الفيصلي وصول بطاقة الانتقال الدولية للمحترف البولندي لوكاس سيمون، الذي لعب آخر مواسمه مع فريق روماني، قبل أن يبادر اللاعب إلى فسخ العقد، الأمر الذي تسبب في تأخير وصول البطاقة.

ويتوقع الفيصلي وصول البطاقة خلال الساعات القليلة المقبلة، على أمل أن يظهر لوكاس في صفوف الفيصلي في المباراة المقبلة بالدرع.

وكان لوكاس تخلف عن الظهور مع الفيصلي في المباراة أول من أمس أمام الأهلي، بسبب عدم وصول بطاقة انتقاله الدولية.

مصطفى يكشف أسباب طلب رحيله عن الجزيرة

كشف مدافع فريق الجزيرة لكرة القدم محمد مصطفى، سبب توجهه إلى مقر النادي يوم أمس، لطلب الرحيل عن الفريق الذي تعاقد معه قبل أسابيع قليلة فقط.

وكان مصطفى حمل قيمة مقدم عقده الذي حصل عليه من الجزيرة، وتوجه إلى النادي لمقابلة الإدارة لاعادة المبلغ، وطلب الرحيل عن الفريق.

وكشف مصطفى أن سبب طلبه فسخ العقد، جاء بسبب الأوضاع غير المريحة في النادي، والتي لا تبشر بفريق منافس، خاصة وأنه يرغب في الظهور في الموسم الجديد مع فريق قوي وقادر على المنافسة على احتلال مواقع مقدمة في الدوري.

كما كشف محمد مصطفى عن سبب آخر لطلب فسخ العقد، يتمثل في رفض الإدارة منحه شارة القيادة رغم الخبرة الكبيرة التي يمتلكها.

وأشار اللاعب إلى أن الإدارة ابلغته أنها تريد إعطاء شارة القيادة للاعب واصل اللاعب في النادي خلال السنوات الماضية، وليس للاعب كان في الفريق قبل أن يغادره، وهو الأمر الذي أغضبه وساهم ايضا في توجهه لطلب الرحيل عن النادي، لافتا إلى أنه كلاعب يتمتع بخبرة طويلة، يسعى من وراء طلب شارة القيادة لخدمة الفريق.

وينتظر أن يكون اللاعب التقى الإدارة يوم أمس، لحسم موضوع الرحيل قبل تحديد الوجهة التالية والتي ربما تكون العودة لشباب الأردن أو التعاقد مع فريق السلط، علما أن مصطفى لعب في الموسم الماضي في صفوف فريق شباب الأردن.

لاعب الفيصلي الخزاعلة في طريقه للصريح

اقترب لاعب فريق الفيصلي عودة الخزاعلة، من الانتقال إلى فريق الصريح لكرة القدم، لمشاركته منافسات الموسم الكروي الجديد 2020.

وكشف الفيصلي عن موافقته على إعارة الخزاعلة إلى فريق الصريح لمدة موسم واحد، على أن يعود للفيصلي في الموسم المقبل.

وكان النادي الفيصلي أعلن أول من أمس، وضع اللاعب عودة الخزاعلة على قائمة الإعارة، فيما وضع اللاعب رواد أبو خيزران على قائمة البيع.

وتبذل إدارة نادي الصريح جهدا كبيرا بحثا عن تعزيز صفوف فريقها الكروي ضمن الامكانات المالية المتاحة.

ويسجل للصريح عدم مبالغته في الإقبال على إبرام عقود مالية كبيرة تفوق قدرات النادي، في خطوة تؤكد سير النادي على استراتيجية ممنهجة ومدروسة تتناسب مع إمكانات النادي المالية.

بهاء يلتحق بالنصر ويظهر أمام اليرموك

باشر نجم المنتخب الوطني لكرة القدم بهاء عبدالرحمن، تدريباته مع فريقه الجديد النصر الكويتي، بعد أن وقع رسميا على كشوفاته مطلع الأسبوع الحالي.

وأنخرط بهاء في التدريبات بشكل رسمي، وسط ارتفاع في المعنويات، بحثا عن تقديم مستويات فنية جيدة، تساعد فريق النصر على مغادرة مركزه المتأخر في الدوري الكويتي.

ويستعد بهاء للظهور الرسمي مع فريق النصر لأول مرة يوم السبت المقبل، عندما يرتدي قميص النصر في المباراة أمام فريق اليرموك.

ويعول فريق النصر على تعاقداته الجديدة خاصة فيما يتعلق بضم عبدالرحمن، لتحقيق نتائج أفضل.

وكان بهاء عبدالرحمن، فسخ عقده مع فريق أحد السعودي أحد أندية الدرجة الأولى، قبل أن ينتقل مباشرة إلى فريق النصر الذي أبدى رغبة كبيرة في التعاقد مع النجم الأردني.

مباراة مهمة لميساء جبارة أمام ليون

تستعد نجمة الكرة الأردنية النسوية ميساء جباراة، لخوض مباراة قوية يوم السبت المقبل أمام فريق ليون المدجج بالنجمات الفرنسيات، في إطار مباريات دور الثمانية ببطولة كأس فرنسا لكرة القدم.

ويلعب فريق ثونون إفيان الفرنسي الذي تحترف في صفوفه النجمة ميساء جبارة، أمام فريق ليون في مباراة مهمة وقوية، تسعى خلالها جبارة لتأكيد تألقها وجدارتها في الإحتراف في فرنسا التي تعتبر من الدول المتقدمة في مجال كرة القدم النسوية.

وتقدم ميساء مستويات جيدة مع فريقها الفرنسي في جميع المسابقات، بما فيها بطولة دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل فريقها المركز السادس على قائمة ترتيب الفرق في الدوري الذي ما يزال في بدايته، ويحتاج إلى ثلاثة أشهر حتى يختتم بشكل رسمي.

يشار إلى أن ميساء تعتبر من أكثر لاعبات المنتخبات الوطنية للسيدات لكرة القدم احترافا في الخارج، حيث سبق وأن احترفت في عدة دول عربية وأوروبية، في مشهد عكس صورة حضارية عن الكرة النسوية في الأردن.

الرمثا يعين أبو شقرا منسقا إعلاميا

قررت الهيئة الإدارية لنادي الرمثا برئاسة رئيس النادي رائد النادر، تعيين مدير العلاقات العامة في النادي الإعلامي طارق ابوشقرا منسقا إعلاميا للفريق للموسم الكروي الحالي.

وسبق لطارق أبو شقرا أن عمل رئيس تحرير الأخبار ومعد للبرامج في اذاعة هوا عمان وعمل محررا صحفيا في أحد المواقع الإخبارية وصحفي في مجلة اقتصادية “جوردن لاند” ومستشار لها أيضا ويعمل حاليا إعلاميا في مجلس النواب.

وجاء تعيين ابو شقرا ايضا في ظل إطلاعه على واقع فريق الرمثا، وقربه من الجميع، بانتظار إحداث نقله نوعيه في العمل الإعلامي في فريق الرمثا الباحث عن منصات التتويج في هذا الموسم.

ويسجل لنادي الرمثا في العهد الجديد، اهتمامه المدروس بالجانب الإعلامي، لعكس صورة متميزة تليق بعراقة وجماهيرية النادي.

كواليس النجوم

• لاعب فريق الوحدات لكرة القدم محمد الباشا، ينتظر أن يكون قد التقى الإدارة يوم أمس، لإنهاء إرتباطه رسميا بالفريق، تمهيدا للبحث عن فرصة لعب جديدة…اللاعب تأخر في الحصول على مخالصة من الوحدات لأسباب مالية ينتظر أن يكون الطرفان اتفقا عليها أمس تمهيدا لحسم مسألة الرحيل.

• جماهير نادي الرمثا تستعد للترحيب بفريق السلط، من خلال نشر لوحات تحمل في طياتها عبارات الترحيب بفريق السلط وجمهوره، في المباراة التي تجمع الرمثا والسلط عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس، على ستاد الحسن في إربد، في إطار منافسات بطولة درع الاتحاد..يشار إلى أن جمهور السلط سبق وأن استقبل فريق الرمثا بحفاوة في مبارة إياب الدوري الماضي التي جرت في ملعب الأمير حسين بالسلط.

• المدرب الوطني هيثم الشبول، غادر إلى تركيا في إجازة عائلية خاصة..الشبول أنهى قبل أسابيع ارتباطه مع فريق الشرطة العراقي..هيثم استثمر هذه الفترة الخالية من الارتباطات والمشاركات، للقيام برحلته السياحية، على أن يفكر بعد الرحلة في خطوته التالية.

• النادي الفيصلي اتفق مع حارس المرمى نور بني عطية على التوقيع على كشوفات النادي لموسمين إضافيين، مقابل إعارته لفريق الجزيرة.

• لاعبون في المنتخب الوطني لكرة القدم، تمنوا أن ينجح اتحاد كرة القدم في تأمين ولو مباراة واحدة ودية، قبل لقاء منتخب الكويت يوم 31 آذار (مارس) المقبل، في لقاء مهم في مسيرة “النشامى” بتصفيات كأس العالم..أحد النجوم أكد أنه لا يعرف حتى الآن مشوار التحضيرات لهذه المباراة، على أمل أن تشهد الأيام القليلة المقبلة شرحا للمرحلة التالية، وتهيئة اللاعبين لمباراة الكويت.