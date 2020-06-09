الليلي يشيد بـ5 لاعبين ويستعد للجهراء الكويتي.. 6 لاعبين يطالبون فيتال الوفاء بوعده

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الليلي يشيد بـ5 لاعبين أردنيين ويقترب من الجهراء

اقترب نادي الجهراء الكويتي، من التعاقد مع المدرب التونسي شهاب الليلي، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي خلفا للمدرب محمد المشعان.

وأكد الليلي أنه توصل لاتفاق مع الجهراء، بانتظار متابعة أوضاع فيروس كورونا، التي ستلعب دورا مهما في تحديد موعد التحاقه بالفريق الكويتي.

وسبق لشهاب الليلي أن اشرف على تدريب فريقي الجزيرة والفيصلي، قبل أن يغادر عائدا إلى بلاده.

إلى ذلك، أشاد الليلي بخمسة لاعبين أردنيين، سبق وأن اشرف عليهم في نادي الجزيرة، بعد الفترة الطويلة التي أمضاها مدربا للفريق.

وفي لقاء إذاعي، أشاد الليلي باللاعبين موسى التعمري ومحمد طنوس وزيد جابر وفهد الناطور وعبدالله العطار.

6 من نجوم المنتخب الأولمبي ينتظرون وعد فيتال

ينتظر حوالي 6 لاعبين من نجوم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، الذين شاركوا أخيرا في النهائيات الآسيوية في تايلند، إيفاء المدير الفني للمنتخب الوطني الأول فيتال بوركلمانز بوعده، واستدعائهم لصفوف منتخب النشامى في المرحلة المقبلة.

وكان فيتال الذي التحق بالمنتخب الأولمبي في تايلند، لمتابعة اللاعبين عن قرب، وعد لاعبي المنتخب بأنه سيقوم باستدعاء حوالي 6 لاعبين منهم لصفوف المنتخب الأول.

وطلب عدد من هؤلاء اللاعبين المتأملين بالانضمام للمنتخب الأول، تذكير فيتال بوعده، مع اقتراب الحديث عن إمكانية اعلان التشكيلة قريبا، خاصة في حال الغاء منافسات الموسم الكروي الحالي.

مهاجم فريق الجزيرة عبدالله العطار – (من المصدر)



وعبر اللاعبن عن حماسهم في اللعب لمنتخب النشامى، مؤكدين قدرتهم على اثراء الفريق فنيا ولسنوات طويلة قادمة.

نجوم الكرة يئنون ويشتكون ويتوعدون

كشف عدد كبير من نجوم الكرة المحلية، عتبهم الكبير على اتحاد كرة القدم والأندية والإعلام، بسبب ما أسموه تجاهل أوضاعهم الصعبة خلال الفترة الماضية والصعبة، التي شهدت معاناتهم بشكل كبير، فنيا ونفسيا وماديا.

وأبدى اللاعبون دهشتهم من تجاهل أنينهم الذي سمعه الجميع، نتيجة حجم المعاناة التي مروا بها، خاصة على الصعيدين النفسي والمالي.

وكشف لاعبون في تصريح لـ”الغد”، أن الجميع تجاهل أوضاعهم المأساوية، ودخلوا في نقاشات أخرى تعتبر ثانوية بالمقارنة مع معاناة النجوم الذي وصل بعضهم حد العجز عن الإيفاء بالتزامات منزله نتيجة شح الموارد المالية.

وقال أحد النجوم وفي حالة من الحسرة: كيف يتم تجاهل أوضاع اللاعبين من قبل الاعلام والاتحاد والأندية، وهم يعيشون في ظروف استثنائية صعبة، فرضت عليهم لحظات لا يتمنون تكرارها لصعوبتها وشدة آلمها.

وأضاف: نجوم في الكرة الأردنية، بدوا عاجزين خلال أزمة كورونا عن شراء حاجيات أطفالهم، ونجوم عجزوا عن الانفاق على والديهم، بعد أن انقطع دخلهم المادي الذي يتأتى من احترافهم لكرة القدم.

وأعتبر اللاعبون أن ظروف “كورونا” افقدتهم الثقة بمنظومة الكرة الأردنية، مطالبين بضرورة تأسيس رابطة لاعبين قادرة على حماية حقوقهم في مثل هذه الظروف الصعبة التي شهدت تخلي الجميع عنهم.

نجم معروف انتقل من ناد محلي إلى آخر في الموسم الماضي، شن هجوما عنيفا على رئيس النادي وإدارته، بسبب تخليها عنهم خلال الاشهر الثلاثة الماضية التي عانى منها الجميع بسبب فيروس كورونا.

وتوعد النجم المعروف إدارة النادي بالرد على تنكرها للاعبين برد أقوى في قادم الايام، خاصة عندما سيلجأ النادي إلى اللاعبين لاستئذانهم بتقليص قيمة مستحقاتهم.

وقال النجم الغاضب في تصريح لـ”الغد”: أتعجب من رئيس النادي الذي رفض مساعدة اللاعبين بسلف مالية لا تتعدى 100 دينار أو 200 لكل لاعب، لمساعدة النجوم على الإيفاء بالتزاماتهم خلال فترة الحجر وتوقف العمل، الأمر الذي ولد ردة فعل غاضبة، وصلت إلى درجة الانتقام بانتظار الوقت المناسب لتلقين رئيس النادي درسا في فن الإدارة.

القططي يتعاقد مع مدربين من إسبانيا والبرازيل

تعاقد المدرب الوطني المشرف على أكاديمية الفرسان عبدالله القططي، مع مدربين من إسبانيا والبرازيل، للإشراف على تدريبات الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.

ووصل المدربان الإسبانيان إلى عمان لمباشرة عملهما، فيما يستعد المدرب البرازيلي للالتحاق فور فتح المطارات.

ووقع المدربون الثلاثة رسميا على كشوفات رسمية، للعمل في أكاديمية الفرسان لمدة 3 سنوات.

عبدالله القططي يتوسط المدربين الإسبانيين – (من المصدر)



وكشفت القططي عن هوية المدربين الثلاثة، بالإشارة إلى أن المدرب الإسباني ايفان بيرويو حاصل على شهادة البروفيشينال من الاتحاد الأوروبي العام 2018، تخصص تدريب وتطوير قطاع الناشئين، فيما المدرب الإسباني الثاني هو أندريس سالفيري، متخصص في تحليل الأداء الفردي والجماعي بتقنية تحليل الفيديوهات باستخدام احدث التقنيات والتطبيقات.

أما المدرب البرازيلي الذي ينتظر وصوله في الفترة المقبلة، فهو باولو دي اليفيرا، وهو متخصص في اللياقة البدنية وحاصل على العديد من الشهادات الدولية.

وأكد القططي أن استقطاب هؤلاء المدربين، جاء لإضافة مدرسة تدريب جديدة للشارع الكروي الأردني، بهدف التطوير والارتقاء بمستوى اللاعبين الصاعدين.

وبدأت بعض الأكاديميات المحلية في الفترة الأخيرة، بالتفوق على منتخبات وطنية وأندية، من خلال ابرام تعاقدات مع مدربين أوروبيين على مستوى فني عال.

نجوم المنتخب يطالبون بمحاضرة تحكيمية حول التعديلات

طالب أكثر من نجم كروي في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، بضرورة استدعاء جميع لاعبي المنتخب والأندية ايضا، للاستماع لمحاضرات تحكيمية حول التعديلات الجديدة التي اصابت قانون اللعبة، لا سيما وأن المباريات المقبلة ستلعب ضمن إطار التعديلات.

وتحدث لاعبون فيما بينهم عن التعديلات الجديدة في قانون لعبة كرة القدم، التي بدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع الشهر الحالي، كاشفين عن جهلهم بهذه التعديلات، وبالتالي ضرورة اطلاعهم عليها بأسرع وقت، لا سيما وأن مباريات المنتخب والأندية في المرحلة المقبلة، ستلعب في إطار القانون المعدل.

وطالب اللاعبون اتحاد الكرة، بضرورة الإسراع في ترتيب محاضرات لخبراء التحكيم الأردني مع اللاعبين، لشرح آخر التفاصيل والتعديلات.

كواليس النجوم

• المحترف المصري السابق في فريق الحسين إربد لكرة القدم إكرامي متبولي، الذي أصبح مدربا حاليا، يعتبر من أكثر المحترفين الأجانب الذين احترفوا في الأردن، وما يزال على تواصل مع الكرة الأردنية حتى اللحظة، ويعلم الكثير من تفاصيلها.. إكرامي يفاجئ الكثير من محبيه في الأردن، بالسؤال عن تفاصيل دقيقة عن الكرة الأردنية لا يعلمها إلا المتابع الدقيق لجميع التفاصيل… إكرامي معروف بعشقه للأردن وتشجيعه للمنتخبات الوطنية… النجم المصري سبق وأن درب ايضا في الأردن، إلى جانب تدريب أندية في مصر واليمن.

• رئيس أحد أندية المحترفين، ابدى دهشته لكثرة حديث أمين عام اتحاد كرة القدم سمر نصار عن الوضع الوبائي في الأردن في جميع مقابلاتها، الأمر الذي دعا رئيس النادي “مازحا” للمطالبة بنقل نصار من اتحاد الكرة لتولي منصبا في وزارة الصحة.

• النجم السابق للمنتخب الوطني ونادي الرمثا لكرة القدم خالد العقوري، أرسل للإعلام السعودي شريطا مصورا يتحدث فيه عن الظلم الذي تعرض له عندما تم سلب جائزة هداف العرب لموسم 1989-1990.. تفاؤل في أوساط الرمثا بامكانية إعادة الجائزة لصاحبها العقوري.. يشار إلى أن الجائزة أعطيت للاعب السعودي سامي الجابر في الموسم المذكور.

• رسالة إعلامية وجهت للأمانة العامة لاتحاد كرة القدم، مفادها بضرورة الاهتمام بأخبار المنتخب الوطني لكرة القدم، ونشر كامل التفاصيل المتعلقة بـ”النشامى” على الموقع الرسمي ليكون مرجعية للاعلام لاستقاء أخبار المنتخب الذي يستعد لمنافسات مهمة.

• أحد نجوم الكرة الأردنية المعتزلين، يستعد للبدء في خطوات تأليف كتاب يستعرض مسيرته الرياضية، وأبرز المحطات في حياته الكروية… السيرة الذاتية للنجم الكروي، تستحق كتابا من العيار الثقيل.. النجم فضّل عدم الكشف عن إسمه حاليا، لحين اتمام بعض الخطوات.

• مسؤولو الأكاديميات الكروية والمسابح، كشفوا عن حذر شديد في عودة اللاعبين لممارسة أنشطتهم الرياضية.. عدد كبير من أهالي الأطفال، يتريثون قبل ارسال ابنائهم للأكاديميات والمسابح، بسبب تواصل المخاوف من فيروس كورونا… ملاحظة مهمة كشف عنها أحد المشرفين على مراكز رياضية، تتمثل في رفض العديد من الرواد، الالتزام بتعليمات السلامة، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات، الأمر الذي يخلق حالة من الصدام المتكرر بين صاحب المنشأة والمشترك.

• المعلومات الواردة من معقل اتحاد كرة القدم، كشفت عن خلافات عميقة بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، تتعلق بالاراء حول قرار الغاء الموسم الكروي أو استئنافه… أعضاء في مجلس الاتحاد يتحدثون أمام قواعدهم باراء مخالفة لما يتحدثون به داخل اجتماعات الاتحاد.

• عدد من نجوم كرة القدم المحلية في المنتخب والأندية، وعدد من المدربين، تفرغوا في الأيام الماضية للعمل في الأكاديميات، بسبب غياب التدريبات في الأندية والمنتخبات.

• نادي الجزيرة عاد للمربع الأول فيما يتعلق بأزمته المالية، بعد ارتفاع قيمة المطالبات المالية المفروضة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أو من اللاعبين والمدربين المحليين، أو من قبل رئيس النادي الأسبق سمير منصور الذي يستحق مبلغ 30 ألف دينار بنهاية الشهر الحالي.. الجزيرة مطالب بأكثر من 250 ألف دولار على أقل تقدير، ما يؤزم موقف النادي، رغم محاولات الإدارة.. الجزيرة تسلم الأسبوع الماضي 88 ألف دينار، قام بتوزيعها على مستحقيها، دون أن يساهم ذلك في ايقاف أزمة النادي التي تحتاج لمبالغ مالية كبيرة.