الليلي يوافق على رحيل شكور..أبو زمع يرفض طلب صالح..شكوى جزراوية رسمية ضد الزعبي

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مدرب الفيصلي يوافق على رحيل العراقي شكور

وافق المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم التونسي شهاب الليلي، على رحيل المحترف العراقي في الفريق فرحان شكور، بناء على طلبه.

وقدم شكور كتابا رسميا إلى إدارة النادي، يطلب فيه السماح له بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، ليقوم النادي بتحويل الموضوع للمدير الفني شهاب الليلي للبت فيه، ليعلن المدرب موافقته على رحيل اللاعب العراقي.

وينتظر أن يعلن الفيصلي خلال اليومين المقبلين، فسخ العقد رسميا مع شكور الذي يرى البعض أنه من اللاعبين الجيدين الذين عانوا من عدم الجاهزية.

أبو زمع يرفض طلب صالح راتب

علمت “الغد”، أن المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم عبدالله أبو زمع، رفض طلب اللاعب صالح راتب بفسخ العقد، مؤكدا تمسكه باللاعب.

وكان راتب طلب من النادي فسخ عقده، بسبب عدم حصوله على فرصة لعب.

وتفيد الأنباء أن إدارة الوحدات التي تعمل بمؤسسية، حولت الكتاب إلى المدرب الذي رفض طلب اللاعب، في انتظار قرار الإدارة الذي يتوقع ايضا أن يرفض الطلب ويبدي تمسكه بنجم خط الوسط.

الجزيرة: قدمنا شكوى ضد الرمثا والحارس الزعبي

كشف نادي الجزيرة عن تقديم شكوى رسمية في اتحاد كرة القدم، ضد نادي الرمثا، وضد حارس مرماه عبدالله الزعبي.

وتتلخص الشكوى وفق ما أكده الجزيرة، بمطالبة الحارس بتعويض قيمته 100 ألف دولار، مبدين تساؤلهم عن قيام الرمثا بتسجيل الحارس، رغم القضية العالقة بينه وبين الجزيرة.

وأشار الناطق الإعلامي لنادي الجزيرة الدكتور زياد الرميلي، إلى أن ناديه قام قبل حوالي 4 أيام، بتقديم الشكوى رسميا لدى اتحاد كرة القدم، في انتظار البت في هذه القضية.

وتتلخص المشكلة بين الطرفين، في أن الزعبي وأثناء لعبه في الجزيرة، خرج للاحتراف في فريق الخليج السعودي، حيث وقع على تعهد قبل مغادرته بأن يعود للجزيرة، وفي حال لم يعد، فإنه مطالب بدفع مبلغ 100 ألف دولار.

الرمثا بدوره أكد أنه لم يصله أي شيء رسمي بهذا الخصوص، مؤكدا في نفس الوقت أنه يقف إلى جانب لاعبيه.

جمهور الرمثا يعود ليلفت الأنظار

عاد جمهور الرمثا ليلفت الأنظار بحضوره وتنظيمه، وبدء عودته إلى المدرجات بشكل تدريجي، عندما “زيّن” مدرجات ستاد الحسن في إربد، خلال مباراة الفريق أول من أمس أمام الصريح في نصف نهائي بطولة الدرع.

وأشاد متابعون لمباراة الرمثا والصريح، خاصة عبر الشاشة الصغيرة، بالحضور الرمثاوي والأناقة التي فرضها الجمهور على المدرجات، معتبرين أن هذا الجمهور يشكل إضافة رائعة للمنافسات المحلية، وسيساهم في الارتقاء بالكرة الأردنية، من خلال تشجيع لاعبيه وحثهم على بذل أقصى ما لديهم، ما يخلق منافسة قوية تنعكس ايجابا على المستويات الفنية.

وأشار متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن بدء عودة جمهور الرمثا الكبير إلى المدرجات، سيشكل لوحات رائعة إلى جانب الأندية الجماهيرية الآخرى أمثال الفيصلي والوحدات والحسين إربد، ما يزيد من حدة المنافسة، إلى جانب تحسين ريع المباريات وهو أمر مهم للأندية.

ويرى المتابعون أن ميزة الرمثا بجمهوره المنتشر في جميع أنحاء المملكة، والذي سيبدأ بالزحف إلى المدرجات في جميع الملاعب، في حال واصل الفريق عروضه الجيدة.

لاعبو الفيصلي يغادرون إلى لبنان السبت

يستعد لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، للمغادرة إلى لبنان يوم السبت المقبل، استعدادا للقاء فريق الأنصار يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويرأس وفد الفيصلي عضو مجلس الإدارة عماد قطامي، إلى جانب 21 لاعبا.

ويتخلف المحترف العراقي فرحان شكور عن مرافقة الفريق، في ظل قرب رحيله عن النادي.

وأنهى الفيصلي ترتيبات حجز مكان الإقامة في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة اللبنانية بيروت.

الباشا يدرس عروض 3 أندية ويستعد للحسم قريبا

أكد المدافع محمد الباشا، الذي أنهى ارتباطه مع فريق الوحدات، تلقيه في الأيام الماضية عروض من 3 أندية بدوري المحترفين لكرة القدم، في انتظار أن يحسم وجهته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف الباشا عن دهشته من تراجع القدرات المالية للأندية، وهو ما تجسده عروض البعض من هذه الأندية.

ولفت المدافع إلى أنه فضل التريث لبعض الوقت، تمهيدا لحسم وجهته.

العجلوني يشن هجوما على درويش وحكامه بحضور نصار

شن رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، هجوما مباشرا على مسؤول التحكيم في اتحاد كرة القدم ناصر درويش وحكامه، متهما إياهم بعدم الإنصاف والخوف والرعب من جماهير الفيصلي والوحدات والرمثا.

وفي التفاصيل، فقد توجه العجلوني صباح يوم أمس إلى مقر الاتحاد، لتقديم شكوى ضد التحكيم في مباراة فريقه أمام الرمثا بالدرع، لتستقبله الأمين العام للاتحاد سمر نصار التي استدعت فورا مسؤول التحكيم درويش الذي تلقى وابلا من الانتقادات من قبل العجلوني.

وفاجأ رئيس العجلوني درويش بانتقادات لاذعة، متحدثا عن أخطاء تحكيمية في المباراة تغاضت عن طرد حارس مرمى الرمثا، وارتكاب أخطاء تحكيمية، ومجاملة للاعبي الرمثا، قبل أن يتهمه بمحاباة الفرق الجماهيرية على حساب الفرق الأخرى مثل الصريح.

وتمنى العجلوني من نصار الحذر من “البطانة غير الصالحة”، ومطالبا بإجراء تغييرات إيجابية خاصة على صعيد التحكيم.

ودخل العجلوني في نقاش مع درويش، منتقدا فيه حكم مباراة الصريح والرمثا، ومطالبا بإعارة مثل هذه المباريات أهمية كبيرة.

العجلوني في رده على استفسارات “الغد”، أكد ما جرى معه في اتحاد الكرة، مشيرا إلى أنه بصدد تقديم شكوى رسمية ضد التحكيم.

لاعبو الحسين إربد يتدربون في عمان اليوم واستقطاب لذيابات

يجري فريق الحسين إربد لكرة القدم اليوم الإثنين، تدريبه في عمان، وتحديدا على ملعب جاوا، استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الحالي. وأقيم التدريب في عمان، بسبب تواجد جميع اللاعبين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اليوم، للخضوع لجلسة تصوير استعدادا للدوري.

وينتظر أن يلتقي فريق الحسين إربد يوم الخميس المقبل، فريق سحاب في مباراة ودية تجري في سحاب.

إلى ذلك، يعتزم نادي الحسين إربد التعاقد مع المدافع حسين ذيابات، الذي سبق وأن لعب لفريق الجزيرة.

ووفق المعلومات، فإن الجهاز الفني للفريق بقيادة عثمان الحسنات، يرى في اللاعب خامة كروية جيدة، بحاجة إلى فترة إعداد قصيرة، قبل الوصول للجاهزية لتعزيز خط الدفاع.

الليبي التربي يصل اليوم للالتحاق بالسلط

ينتظر أن يصل إلى عمان اليوم، المحترف الليبي أحمد التربي، للالتحاق بتدريبات فريق السلط لكرة القدم، أملا في التعاقد معه، استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الحالي.

ويلعب التربي في مركز الدفاع، وهو المركز الذي يعاني فيه السلط، وبالتالي مواصلة البحث عن محترف جيد.

لاعب الجزيرة حبول يطلب فسخ العقد أو اللعب

طلب لاعب فريق الجزيرة لكرة القدم ليث حبول، من إدارة النادي الموافقة على فسخ عقده، في ظل شعوره بتعرضه للظلم نتيجة غيابه عن تشكيلة الفريق الأساسية.

وقدم حبول “ابن رئيس النادي حسام حبول”، كتابا رسميا للإدارة، طالبا الرحيل أو اللعب.

وعرضت الإدارة الموضوع على المدير الفني الذي أكد حاجة الفريق للاعب في المرحلة المقبلة، قبل أن يتم تحويل الموضوع للإدارة بانتظار الرد الإداري النهائي.

وانتشرت في الفترة الأخيرة، ظاهرة إقدام لاعبين كثر على طلب فسخ العقد، بسبب عدم مشاركتهم في المباريات، مشترطين اللعب أو الرحيل.

ورشة عمل لمراقبات المباريات وحكمات الساحة

تعقد الدائرة النسوية باتحاد كرة القدم يوم بعد غد الأربعاء، ورشة عمل لمراقبات المباريات وحكمات الساحة، استعدادا لانطلاق دوري الناشئات 2020، يوم 28 الحالي.

وتهدف الورشة التي يشرف عليها نائب مدير دائرة المسابقات ومسؤول النظام محمد منكو، إلى تمكين المراقبات والحكمات من استخدام نظام إدارة المسابقات CMS إلكترونيا.

كواليس النجوم

• المحترف الأردني في صفوف فريق أبويل القبرصي موسى التعمري، تألق بشكل لافت في مباراة فريقه أول من أمس أمام فريق ابولون ليماسول ضمن منافسات الدوري القبرصي، بعد أن قاد الفريق للفوز بنتيجة 4-1.. التعمري سجل هدفين لفريقه في هذه المباراة، وبأسلوب جميل دفع عشاق أبويل للتفاعل مع التعمري وتألقه… مدرب أبويل وفي تصريح صحفي رفض التشكيك في قدرات اللاعب عمر هاني، مؤكدا أن هاني سيأخذ فرصته.

• مقربون من محترف الوحدات التونسي هشام السيفي، يحاولون تعزيز معنويات اللاعب، بسبب غيابه عن التهديف في جميع مباريات بطولة الدرع، الأمر الذي أثر على نفسيته.. محبو السيفي في الفريق، أكدوا له ثقتهم بقدراته، وأنه يحتاج فقط لهدف لفك النحس وبدء عمل آلته التهديفية.

• إدارة نادي سحاب التقت يوم أمس، أكثر من مدرب على انفراد، في طريق البحث عن تعيين مدير فني جديد لفريق كرة القدم.. الإدارة ينتظر أن تكون حسمت ليلة أمس هوية المدرب الجديد الذي سيخلف المدير الفني كامل جعارة الذي قدم إستقالته لظروف خاصة.

• عدد من أندية المحترفين لكرة القدم، ما تزال تتمنى على اتحاد كرة القدم، اعتماد 23 لاعبا في كشف الفريق خلال مباريات الدوري.. الاتحاد وافق على هذا المقترح في بطولة الدرع، لكنه لم يوافق عليه في بطولة الدوري… الأندية عادت وتمنت على الاتحاد إعادة النظر بالموضوع خدمة للأندية.

• لاعبون في ناد محترف، شكوا من غياب إداري عن تدريبات الفريق، ما يؤثر على معنوياتهم… اللاعبون أبدوا عتبهم على هذا الغياب الإداري الملحوظ في هذه الأيام.

• المحترف اللبناني في صفوف فريق الرمثا لكرة القدم ماجد عثمان، نال عبارات الإطراء والإشادة بعد الاداء الجيد الذي قدمه أمام الصريح أول من أمس.. المحترف بانتظار تقرير الجهاز الفني بشأن استمراره أو رحيله.

• مسؤول إداري في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، وجه انتقادات عنيفة للمحترف الأجنبي في فريق الكرة، كاشفا النقاب أن هذا المحترف هو لاعب جامعات وليس لاعب أندية.

• يلتقي فريقا الجزيرة والسلط لكرة القدم وديا يوم غد الثلاثاء، على ملعب جاوا، في لقاء ودي في إطار تحضيرات الفريقين للمنافسات الرسمية المقبلة.. فريقا الفيصلي ومعان لعبا وديا يوم أمس أيضا.

• المدير الفني لفريق الرمثا عيسى الترك، وضع برنامجا تدريبيا خاصا للمحترف السنغالي الجديد، تمهيدا للوقوف على مستواه.