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المؤبد لقاتل عائلة الدوابشة حرقا جنوب نابلس

منذ 48 دقيقة

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القدس المحتلة – أصدرت المحكمة المركزيّة في مدينة اللد، اليوم الاثنين، حكمها بالسجن المؤبد 3 مرات وعشرين عامًا إضافيّة بحق المستوطن عميرام بن أوليئل، قاتل أسرة الدوابشة في قرية دوما جنوب نابلس في تموز2015، وذلك وفقا لصحيفة “إسرائيل اليوم”.
وألقى بن أولئيل عبوّة ناسفة داخل منزل أسرة الدوابشة، ما أدّى إلى استشهاد 3 أفراد من عائلة الدوابشة.
وألزمت المحكمة بن أوليئل بدفع 258 ألف شيكل تعويضات للطفل أحمد، الذي نجا بأعجوبة من الجريمة البشعة، وأصيب بإصابات بالغة الخطورة لا يزال يتلقّى العلاج على إثرها.(بترا)

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