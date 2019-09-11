المؤبد لمرشد الإخوان ونائبه في مصر لإدانتهما بـ”التجسس”

القاهرة- قضت محكمة مصرية اليوم الاربعاء بالسجن المؤبد بحق 11 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم المرشد العام ونائبه بتهمة التجسس لمصلحة حركة حماس الفلسطينية، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنّ المحكمة المنعقدة في مجمع محاكم في سجن طرة في جنوب القاهرة أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وتسعة آخرين. وعقوبة السجن المؤبد في مصر توازي الحبس 25 عاما.

وقضت المحكمة بالسجن من 7 إلى 10 سنوات بحق خمسة أعضاء آخرين في الجماعة التي حكمت مصر بين عامي 2012 و2013 في حين برّأت ستة متهمين آخرين.

ودانت المحكمة المتهمين “بارتكاب جرائم بالتعاون مع منظمات أجنبية” في إشارة لحركة حماس وحزب الله اللبناني، على ما ذكر المصدر نفسه.

كما دينوا ب”تمويل الإرهاب” وارتكاب أفعال تقوض استقرار وأمن البلاد.

وقال القاضي محمد فهمي قبل النطق بالحكم إنّ “المتهمين ارتكبوا جرائم أضرت استقلال وأمن البلاد”، وتابع أن “المتهمين خانوا الوطن وارتكبوا جريمة لا تغتفر”.

وأوضح المصدر أن المتهمين يمكنهم الطعن في الحكم.

وكانت القضية تشمل الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الذي توفي إثر سقوطه مغمى عليه خلال جلسة لمحاكمته في حزيران/يونيو الفائت.

وأطاح الجيش مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين، في تموز/يوليو 2013، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه الذي استمر عاما واتسم باضطرابات سياسية واقتصادية.

وفي أعقاب إطاحته، شتّت السلطات المصرية حملة قمع واسعة أسفرت عن مقتل مئات من أنصاره واعتقال آلاف آخرين قبل أن تتوسع لاحقا لتشمل المعارضين اليساريين والليبراليين.

وصنّفت مصر جماعة الإخوان المسلمين “تنظيما إرهابيا” في كانون الأول/ديسمبر 2013.(ا ف ب)