عمان- اختتمت أعمال “المؤتمر الإقليمي الثالث لصحة اليافعين: استثمار لأجيال صحية” الذي تم بتنظيم من الجمعية الملكية للتوعية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والرابطة الدولية لصحة اليافعين (IAAH) ومركز أبحاث التنمية الدولية الكندي (IDRC) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من المنظمات الدولية “المؤتمر الإقليمي الثالث لصحة اليافعين: استثمار لأجيال صحية” في الفترة ما بين 12 و14 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في مركز مؤتمرات فندق الكمبنسكي، عمان. وقام وزير الصحة الدكتور سعد جابر برعاية حفل افتتاح المؤتمر بحضور ما لا يقل عن 300 مشارك ومشاركة من الأطباء والأكاديميين والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين ومن رؤساء وممثلي منظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالصحة والمعنيين برعاية صحة اليافعين وغيرها من ممثلين من القطاعين العام والخاص. وصادف افتتاح المؤتمر اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة بعنوان “الالتزام بالوعد” وحيث تعد فئة اليافعين مهمة للوصول إلى تغطية صحية شاملة كجزء من أهداف التنمية المستدامة.

وهدف المؤتمر إلى تعزيز السياسات والخدمات المطورة والمجدية اقتصادياً في المنطقة في مجال صحة اليافعين وإلى الجمع بين الخبراء والأكاديميين ومقدمي الخدمة والرعاية لتبادل الخبرات حول جميع الجوانب المتعلقة باليافعين من خلال مناقشات اللجان والمحاضرات وورشات العمل المتخصصة، بالإضافة الى مشاركة اليافعين أنفسهم من فئات مجتمعية مختلفة.

ومن جهته، قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر “إن وزارة الصحة تولي اليافعين اهتماما كبيرا؛ حيث تتبوأ برامج الصحة المدرسية مكانة متقدمة في الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة للأعوام 2018-2022؛ اذ بلغت نسبة التغطية بالكشف الطبي الشامل للفم والأسنان حوالي 99 %”، بالإضافة إلى “محاضرات التثقيف الصحي والموجهة للطلبة والكادر المدرسي وأولياء الأمور وأفراد المجتمع المحلي بالمواضيع الصحية ذات الأولوية بهدف تبني أنماط حياة صحية للوقاية من الأمراض”.