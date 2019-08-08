المؤتمر الاقليمي الثالث للتميز في التعليم يختتم فعالياته

عمان – الغد – اختتم مركز اليوبيل للتميز التربوي، التابع مؤسسة الملك الحسين، اعمال المؤتمر الاقليمي الثالث للتميز في التعليم والذي استمر لمدة 6 ايام، بمشاركة 100 اكاديمي وباحث من 10 دول عربية تمثل 29 مؤسسة عاملة في قطاع التعليم.

حيث تم تقديم 13 ورقة بحثية حول محاور المؤتمر الرئيسية، بالاضافة الى 5 محاضرات رئيسية حول التميز في التعليم والثورة الصناعية الرابعة والموهبة والتفوق والابداع والروبوت والذكاء الاصطناعي والمنحى الشمولي للتعليم من المدرسة الى الجامعة الى سوق العمل ووظائف المستقبل وواقع التعليم المدرسي والجامعي الحالي.

واوضح اسماعيل ياسين مدير مركز اليوبيل ان 85% في المئة من الوظائف الحالية ستكون غير متوفرة في عام 2030 وفق الدراسات التي اجريت بهذا الخصوص، وعليه فانه فلم يعد بالإمكان إنهاء التعليم بعد مغادرة المدرسة أو الجامعة، بل يجب أن يصبح التعليم مسعى مدى الحياة ، كما يجب أن تتطور مصادر التعليم والتعلم بطرق تضمن توفير فرص مستقبلية للطلبة.

وسعى المؤتمر من خلال المحاضرات الرئيسية التي قدمها نخبة من المختصين من الاردن والوطن العرب، والبرامج التدريبية التي تم عقدها، الى معالجة العديد من القضايا المتخصصة وضمن محاور المؤتمر. كما تقديم جلسات حوارية من خلال نخبة من الباحثين ركزت على أهمية التعليم مدى الحياة واستمراريته، واعادة صياغة الاهداف من التعليم والضرورة الملحة لذلك في وقتنا الحاضر ، وتمت الاضاءة على عالمية التعليم واهمية التعامل معه من نظرة عالمية ومفهوم يشكل حاجة معرفية لدى كل دول العالم، وركز المؤتمر على الثورة الصناعية الرابعة وما تحمله من تحديات وفرص واهمية وجود اليات واستراتيجات قادرة على اللحاق بها والاستفادة منها، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التعليم كمنهج ومضمون وطريقة، بالاضاقة الى التركيز على اهمية استمرار عملية التطوير والتحديث المستمر على المناهج واساليب التدريس تطوير قردات العاملين في التعليم.

وعقد المؤتمر بالتعاون بين مركز اليوبيل للتميز التربوي وجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، واتحاد قيادات المرأة ووزارة التربية والتعليم.