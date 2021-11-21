المؤتمر الدولي السادس في النشر الإلكتروني لمكتبة “الأردنية” ينطلق الثلاثاء

تنظم مكتبة الجامعة الأردنية صباح يوم بعد غدٍ الثلاثاء مؤتمرها الدولي السادس في النشر الإلكتروني بشكل مدمج بين الوجاهي والإلكتروني تحت عنوان “التحول الرقمي في ثقافة البحث العلمي”.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز أثر التكنولوجيا الرقمية على دور المكتبات في منظومة البحث العلمي، ومدى مرونة المكتبات وقدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها، إلى جانب توفير الفرصة لالتقاء الباحثين والمهنيين والمطورين والناشرين للتواصل وتبادل المعارف والخبرات في مجال النشر الإلكتروني وتأثيره على المؤسسات التعليمية، وعلى مسيرة البحث الأكاديمي ككل.

وأشار رئيس المؤتمر مدير المكتبة الدكتور مجاهد الذنيبات أن المؤتمر سوف يتضمن أربع حلقات نقاشية وعلمية، وجلستين علميتين تسلط جميعها الضوء على قضايا هامة في مجال الوصول الحر للمعلومات وانعكاساته على البحث العلمي، بالإضافة لدور المكتبات في التعليم والتعلم الإلكتروني ومواجهة الأزمات، وأخرى تناقش أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المكتبات وفي مختلف مجالات التعليم، كما ستُناقش مسألة إدارة المعلومات المتعلّقة بالوباء (Infodemic)، وغيرها الكثير من القضايا الهامة في مجال أخلاقيات المعلومات والتحول إلى الكتب الرقمية ومصادر المعلومات الرقمية.

ويشارك في المؤتمر متحدثون من المجال الأكاديمي والبحثي ومتخصصون في علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام وفي مجال النشر الأكاديمي، بالإضافة لشركات رائدة في مجال النشر الرقمي مثل Elsevier وResearchGate ومؤسسات عريقة كاتحاد الجامعات العربية واليونسكو وجامعة السلطان قابوس.

هذا ويبلغ عدد المشاركين نحو 450 شخصًا من الأردن ومختلف الدول العربية والعالم (ألمانيا وبريطانيا والمكسيك والسعودية وغيرها)، علما بأن جلسات المؤتمر سوف تُبَثّ عبر تقنية Zoom، كما يُميز مؤتمر المكتبة لهذا العام نوعية الجهات المشاركة، والمعرض الافتراضي الذي يشارك فيه تسع شركات عالمية في مجال النشر العلمي الرقمي.