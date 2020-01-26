المؤتمر العالمي الرائد حول التحضر يجتمع في المنطقة العربية لأول مرة

نيروبي- صناع القرار ورؤساء البلديات والأكاديميون ورجال الأعمال وقادة المجتمع والفنانون والمخططون الحضريون من بين آلاف المشاركين في المؤتمر العالمي الرائد حول التحضر، المنتدى الحضري العالمي، في أبو ظبي الشهر المقبل.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها المنتدى الحضري العالمي، الذي تعقده وكالة الأمم المتحدة المختصة بالتحضر المستدام، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، في المنطقة العربية؛ حيث تنعقد الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي WU 10 من 8 إلى 13 شباط (فبراير) المقبل في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

وصرحت المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، ميمونة محمد شريف: “لقد تغير العالم فعليا منذ انعقاد المنتدى الحضري العالمي الأول العام 2002. وقد أصبح من المعترف به الآن أن التحضر هو أحد الاتجاهات المُحددة لهذا العصر. ولكن في النهاية يظل الهدف ثابتًا -تشجيع التغيير لتحسين الظروف المعيشية للجميع”.

موضوع المنتدى الحضري العالمي هذا العام هو “مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار”. من المعترف به على نطاق واسع أن الثقافة التي تجمع بين المعرفة والفن والعقيدة والقدرات والعادات والأخلاق والسلوكيات، كما تلعب دورًا رئيسيًا في نمو المدن وتطويرها.

إلى جانب الحوارات رفيعة المستوى والموائد المستديرة، يستضيف المنتدى جمعيات للشباب والنساء والحكومات المحلية والإقليمية والمجتمعات المحلية وقطاع الأعمال، فضلاً عن 400 جلسة ينظمها الشركاء. ويضم WUF 10 معرضا حضريا يضم أكثر من 170 عارضا من 66 دولة إلى جانب منطقة لأهداف التنمية المستدامة ومكتبة حضرية ومهرجان أفلام نحو مدن أفضل. ستناقش جلسة خاصة، يستضيفها موئل الأمم المتحدة ومدينة نيويورك، المراجعات المحلية الطوعية وكيف يمكن للمدن الإبلاغ عن تقدمها نحو أهداف التنمية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات وتشجيع المدن الجديدة على الانضمام إلى الحركة.