المؤتمر العام الـ 18 لمنظمة المدن العربية في عمان 24 حزيران

عمان- يعقد في عمان في الرابع والعشرين من الشهر المقبل المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة المدن العربية تحت عنوان ” تنمية مستدامة.. وشراكة أقوى”بمشاركة أمناء العواصم ورؤساء مجالس الحكم المحلي ورؤساء البلديات العربية.

وقال أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة في بيان ان أمانة عمان تستضيف المؤتمر الذي يأتي انعقاده في وقت احوج ما تكون في المدن العربية إلى التكاتف وتعزيز التعاون المشترك في ظل الظروف الراهنة لمواكبة المتغيرات المتسارعة والمستجدات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي باتت تشكل عنصراً أساساً لتطور وتقدم المدن.

وقال أمين عام منظمة المدن العربية المهندس أحمد حمد الصبيح ان عنوان المؤتمر يأتي منسجماً مع توجه ورؤية منظمة المدن العربية نحو دعم البرامج والخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن تحقق النمو المستدام للمدن العربية.

وأضاف أن منظمة المدن العربية هي “بيت المدن العربية” اذ دأبت منذ تأسيسها في العام 1967 في دولة الكويت على دعم وتمكين المدن العربية من تحقيق النمو المستدام من خلال البرامج والخطط والاستراتيجيات خاصة وأن ست مؤسسات تنضوي تحت منظمة المدن العربية تعمل بشكل فاعل في تنظيم الندوات والدورات والمنتديات.

وأعرب عن تقديره للاستضافة الكريمة من أمانة عمّان الكبرى لأعمال المؤتمر الذي يستمر يومين لافتا إلى أن عمّان تستضيف مؤسستين من مؤسسات منظمة المدن العربية ” المنتدى العربي للمدن الذكية ” و ” مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية “.

وستعقد على هامش أعمال المؤتمر العام الثامن عشر ورشتا عمل من تنظيم مؤسسات منظمة المدن العربية الأولى تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء لدعم استدامة المدن” بتنظيم مشترك بين المعهد العربي لإنماء المدن ومركز البيئة للمدن العربية والثانية ” إدارة المعرفة والمعلوماتية في المدينة العربية” بتنظيم مشترك بين مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية والمنتدى العربي للمدن الذكية.

وتضم منظمة المدن العربية اكثر من 600 مدينة وبلدية.

(بترا)