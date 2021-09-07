المؤتمر الوطني الثالث لجمعية “طلاب الصيدلة الأردنية” ينطلق الجمعة المقبل

عمان-الغد- تنطلق يوم الجمعة القادم فعاليات تنظم المؤتمر الوطني الثالث لجمعية طلاب الصيدلة الأردنية، في سعي لتطوير مهارات طلاب الصيدلة في مختلف المجالات الصيدلانية وغير الصيدلانية.

المؤتمر الذي تنظمه جمعية طلاب الصيدلة الأردنية يستمر على مدة 10 أيام، يضم قسمين؛ الأول منهما يهتم بتدريب القادة وسيعقد وجاهيا على مدى 3 أيام متواصلة من 10-12 من الشهر الحالي.

فيما يركز القسم الثاني من المؤتمر على ورش العمل العملية التي ستعقد الكترونيا من 17 وحتى 19 من شهر أيلول الحالي.

ويتاح لطلبة الصيدلة من مختلف الجامعات المحلية المشاركة بالمؤتمر على أن يكون قد مر 4 أعوام على تخرجهم.

يذكر أن جمعية طلاب الصيدلة الأردنية (JPSA) جمعية غير ربحية تأسست في آبار من عام 2007. وتتبع الجمعية الاتحاد العالمي لطلبة الصيدلة (IPSF) والذي يعد الاتحاد الشامل لجمعيات طلاب الصيدلة. حول العالم.

وحاليا تضم الجمعية أربع فرق فاعلة من طلبة الجامعة الأردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، الجامعة الهاشمية وجامعة الشرق الأوسط.