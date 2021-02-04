المؤسسات التعليمية الخاصة مدعوة للتوقيع على تعهدات البروتوكولات المعتمدة

عمان- الغد- دعت وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المؤسسات التعليمية الخاصة مراجعة مديريات التربية في جميع المحافظات للتوقيع على التعهدات اللازمة والالتزام بجميع البروتوكولات المعتمدة من وزارة العمل لتتمكن من العودة لنشاطها.

ودعا الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود المؤسسات التعليمية الخاصة مراجعة مديريات التربية والتعليم بالسرعة القصوى لتتمكن من العودة للعمل اعتباراً من تاريخ 2021/2/7 وفقاً للخطة الحكومية للفتح التدريجي للقطاعات المغلقة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد الزيود أن على المؤسسات التعليمية الخاصة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم مراجعة المديريات ابتداءً من يوم السبت القادم 2021/2/6 للتوقيع على التعهدات اللازمة واتباع جميع البروتوكولات المعتمدة من وزارة العمل.