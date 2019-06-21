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المئات يشاركون بفعاليات صيف الأردن في إربد

منذ 3 ساعات
جانب من الفعاليات

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إربد-الغد- شارك المئات من المواطنين في اربد بفعاليات صيف الاردن التي انطلقت فعالياته، الجمعة، بحضور محافظ اربد رضوان العتوم ومدراء الدوائر الرسمية.
واشتملت الفعاليات على فقرات فنية واغان وطنية وفقرات ومسرحيات للاطفال.
وقال العتوم ان الفعاليات مستمرة كل يوم خميس وجمعة بفقرات فنية متنوعة وعروض عسكرية تقدمها القوات المسلحة الاردنية.
واشار العتوم الى ان هذة الفعاليات هي فرصة للعائلات والاسر للاستمتاع باجواء الصيف وقضاء وقت الفراغ بالتزامن مع العطلة الصيفية.
واكد العتوم ان هناك فقرات فنية وعروض ومسابقات فنية للاطفال تضم جوائز عديدة.

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