المئوية الثانية لزيدان تزين مواجهة ريال مدريد وإيبار

مدريد – يقود الفرنسي زين الدين زيدان الأحد أمام إيبار في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وهي الجولة الأولى التي تقام بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، مباراته رقم 200 كمدرب لريال مدريد. ويعد زيدان ثالث مدرب يقود أكبر عدد من المباريات للريال بعد ميجل مونيوث (605 مباريات) وفيسنتي ديل بوسكي (246 مباراة).

وكان زيدان قد لعب بقميص الملكي خمسة مواسم بين 2001 و2006 وتولى تدريب الفريق الرديف “ريال مدريد كاستيا” بين 2014 و2015 قبل أن يصبح مدربا للفريق الأول في الرابع من يناير/كانون ثان 2016 خلفا لرافا بينيتز. اعلن زيدان استقالته من تدريب الملكي في مايو/آيار 2018 قبل أن يعود في 11 مارس/آذار 2019 في خضم انتكاسة لأداء الفريق.

استطاع زيدان أن يقود الملكي للفوز بعشرة ألقاب أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا المتتالية من 2016 وحتى 2018 ، بجانب مونديال الأندية مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين والدوري الإسباني مرة وكأس السوبر الإسباني مرتين آخرهما في يناير/كانون ثان الماضي في السعودية. -(إفي)