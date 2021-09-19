المادة 29 من “العمل”.. غموض مقصود في حالات”التحرش الجنسي”

رانيا الصرايرة

عمان-أكد خبراء أن التعديل الذي تم إقراره على المادة 29 من قانون العمل التي أضافت حالة “تعرض العامل للتحرش الجنسي”، غير كاف كون تعديل المادة كان يجب أن يشمل معاقبة الموظف، في حال ارتكابه تحرشا جنسيا وليس فقط صاحب العمل، مع تعديل تعريف التحرش الجنسي الذي تمت إضافته ليتضمن صياغة قانونية أدق.

يأتي ذلك في وقت لم فيه تصدر النسخة النهائية من قانون العمل بعد إقرار لجنة العمل النيابية قبل أكثر من شهر ونصف الشهر التعديلات الحكومية، تثير المادة 29 من القانون جدلا فرضه عدم وضوح المقصود بـ”التحرش الجنسي”، وآليات محاسبة المتحرش، وسبب إنصاف الضحية.

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