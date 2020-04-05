“الماسية الدولية” تتبرع بـ100 ألف دينار لـ”همة وطن”

عمان – الغد – أعلنت شركة الماسية الدولية للتجارة، عن تبرعها بمبلغ 100 ألف دينار لصندوق “همة وطن”.

وقال رجل الأعمال عبد السلام النادر، رئيس مجلس إدارة شركة الماسة الدولية، إن هذا التبرع يأتي دعمًا للحكومة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن والعالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد٠

وأوضح النادر أن هذا التبرع جاء تأكيدًا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، بأن المواطن الأردني وسلامته هي أولوية لدى جلالته، مثمنًا في ذات الوقت الخطوات والقرارات الجريئة والعملية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة.

وأشار النادر إلى أن التبرع يأتي في إطار خدمة المجتمع وتعزيزًا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية والانسانية٠