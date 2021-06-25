الماعز يناطح المرآة

بعض الناس لا يقيمون وزناً لفكرة وجود عينين اثنتين في الوجه، ويُصرّون على استخدام واحدةٍ فقط، أحياناً من باب التوفير، وأحياناً أخرى من باب الجهل حين يعتقدون أن العينين الاثنتين تؤديان وظيفةً واحدة!

وهم بذلك يُلغون فكرة الأَبعاد في الصورة، ويتعاملون مع الكون كشكلٍ مُسطّح، فيحشرون ما يريدون رؤيته، كُلَّه، في زاويةٍ واحدةٍ، ويرونه على هيئةٍ واحدة فَصّلوها هـُم كما يشتهون لها،.. وذلك يشبه على نحوٍ ما ماعزاً أهوج يندفع بقرنه لينطح خصماً لن تقنعه كل الدنيا أنه صورته في المرآة!

هكذا لا ينتبه هؤلاء أن في الكون أبيض وأسود، وأن في الأرض جنوباً وشمالاً، وأن الطريق التي تذهب للسجن قد تذهبُ للحديقة أو لحفل زفاف!

ولا يقتنع هؤلاء، أيضاً، أن الذي نام متخماً وأطفاله جوعى لا يؤتمن على أطفال الجيران، وأن الذي أحرق الغابة لن يتوقف طويلاً عند اصفرار شجرة عامّة!

بل يناطح هؤلاء المرآة، ويجادلونك أن “الديكتاتور” الذي أحرق أطفالاً في الثالثة، ورقص جنوده فوق جثث المواطنين العُزل ليأخذوا صورة تذكارية، يستمع لفيروز ويفكر في نومه.. بتحرير فلسطين!

ولأن “الدوغمائية” كالجهل، أعيت من يداويها، يظل البعض، يُغلق عينه بكفّه، أو بكفٍّ أخرى امتدت له بحفنة ليرات، فلا يرى ما يحدث أمامه أو خلفه أو.. شمال قلبه، ويزعم أنه “زرقاء” العرب التي ترى أبعد مما يرى البسطاء وأهل السبيل!

عينهم الواحدة تُشفق على الصغار والحيوانات الأليفة في البلاد البعيدة، لكنها لا تسمعُ عويل أمٍّ على بُعدِ مركز حدودي واحد، ذبحوا طفلها بمنشار الخَشب، وجرّوا والدها الأشيب من لحيته في سوق الخضار، وينصرفون في المساء المريض ذاته لكتابة الشعر والقصة والمقال المقاتل عن “المثقف العضوي” وعن “الزعيم الفذ” وعن “الحريات” و”التغيير”، ويحتفلون بـ”عيد العمّال” و”عيد ميلاد الشيخ إمام”!

لا أعرف كيف للصورة أن تتسع لجلادين فيبدو أحدهما قاتلاً والآخر ضحية، وكيف تصير التظاهرات في بلدٍ ما ثورةً وفي بلد آخر مؤامرةً، ويصير فجأة أكثر من عشرين مليوناً يكذبون بضراوةٍ ويلفّقون التهم للرئيس الوديع الذي لم يؤذِ في حياته ذبابةً ولم ينهر قطّاً.. بل إنه لم يفتح فمه حين حطمت طائرات العدو زجاج بيته قبل عامين!

وكيف، لو أفهم، يصير الحاكم الذي يذبح أطفال بلاده حريصاً على تحرير أطفال غيره، وكيف يكون زعيماً للمقاومة من يطلق النار على النشيد ويقصف الأغنيات بالمدفعية؟!

أصحاب العين الواحدة يتمترسون مُكابرةً خلف الكذبة الكبرى التي لا يصدقون بعد أنها انهارت، وربما يكون ذلك متفهماً؛ رغم أن حجم الطلاء الذي كان يغطيها هشّ ورقيق، لكنهم لن يعترفوا بانهيار الصنم/ الكذبة/ الأسطورة/ الخديعة لأن ذلك يعني سقوطهم على ظهورهم بلا أي غطاء، ويعني أنهم عاثوا ضلالاً وتضليلاً لعقود طويلةٍ في الشارع العربي، .. ويعني أن يعتذروا على الأقلّ لأطفالهم عمّا ألقموهم من ضلالات!

فالقاتل الآن واضح، والضحية واضحة، ويظلّ على صاحب العين الواحدة أن يتحسس وجهه فربما يجد عينه الأخرى متخمةً بالصور!