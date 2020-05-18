المالكي: نعتز ونفتخر بمواقف جلالة الملك في وجه التهديدات الاسرائيلية

رام الله- تلقى وزير الخارجية ايمن الصفدي رسالة من نظيره الفلسطيني رياض المالكي، عبر فيها المالكي عن اعتزاز دولة فلسطين بمواقف المملكة الثابتة في دعم قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني في بيان اليوم الاثنين وصل مراسل (بترا) في رام الله نسخة منه” فخر واعتزاز دولة فلسطين بمواقف المملكة الثابتة في دعم قضايا شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، والتي كان آخرها الموقف العربي الأخوي الأصيل الذي أعلنه جلالة الملك عبدالله الثاني في وجه التهديدات الإسرائيلية المتواصلة بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، خاصة الأغوار وشمال البحر الميت، وأكد فيه جلالته مجدداً على وحدة الهدف والمصير والعلاقات التاريخية الراسخة بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني وقيادة البلدين، والدفاع عن حقوق شعبنا على قاعدة التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات عملية السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين”. وتمنى الوزير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً الصحة والسلامة والخير، والانتصار على فيروس كورونا وهزيمته.