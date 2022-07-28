آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

المالكي يظهر بسلاح رشاش بعد اقتحام أنصار التيار الصدري البرلمان العراقي- (صور)

12:44 م2022-07-28
نوري المالكي
نوري المالكي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ظهر رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وهو يحمل سلاحا رشاشا بعد اقتحام متظاهرين لمجلس النواب العراقي مساء الأربعاء.

وانتشرت صور للمالكي ورجاله المسلحين وهم يتجولون في أحد الشوارع، في حين ظهر رئيس الوزراء العراقي السابق وهو يحمل رشاشا أثناء تجوله مع مجموعته.

وفي صورة أخرى أثارت الكثير من الجدل، ظهر المالكي حاملا سلاحه في مكتبه وخلفه العلم العراقي.

يأتي انتشار هذه الصور، بعد أن أصدر رئيس ائتلاف دولة القانون بيانا مساء الأربعاء قال فيه: “إن دخول المتظاهرين من أية جهة كانوا إلى باحات مجلس النواب في المنطقة الخضراء والتجاوز على الحماية الأمنية للمنطقة يعد انتهاكا سافرا لحق التظاهر المشروع .. وقد ينجر الواقع الى تقاطعات مع حمايات النواب والمسؤولين”.

وتابع: “لذا على حكومة الأخ الكاظمي أن تنهض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الأمني والاجتماعي وتفادي إراقة الدم بين العراقيين، وتعمد إلى استخدام الوسائل المشروعة في ردع أي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها.. وعلى الأخوة المتظاهرين الانسحاب الفوري من المنطقة والالتزام بحق التظاهر القانوني وعدم الانجرار إلى دعوات المواجهة مع القوات المكلفة بالحماية “.

وكان أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد اقتحموا الأربعاء، مبنى البرلمان العراقي، مندّدين بترشيح “الإطار التنسيقي” الشيعي، النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة. قبل أن ينسحبوا لاحقا بعد تغريدة لزعيمهم خاطبهم فيها بالقول إن “رسالتكم وصلت”.-(وكالات)

12:44 م2022-07-28
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock