المالكي يظهر بسلاح رشاش بعد اقتحام أنصار التيار الصدري البرلمان العراقي- (صور)

ظهر رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وهو يحمل سلاحا رشاشا بعد اقتحام متظاهرين لمجلس النواب العراقي مساء الأربعاء.

وانتشرت صور للمالكي ورجاله المسلحين وهم يتجولون في أحد الشوارع، في حين ظهر رئيس الوزراء العراقي السابق وهو يحمل رشاشا أثناء تجوله مع مجموعته.

ظهور رئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، مساء الأربعاء وهو يحمل السلاح بالقرب من منزله وسط #بغداد برفقة فريق حماية، بعد أنباء اقتحام أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المنطقة الخضراء pic.twitter.com/UHlt88BEFx — TRT عربي (@TRTArabi) July 28, 2022

وفي صورة أخرى أثارت الكثير من الجدل، ظهر المالكي حاملا سلاحه في مكتبه وخلفه العلم العراقي.

يأتي انتشار هذه الصور، بعد أن أصدر رئيس ائتلاف دولة القانون بيانا مساء الأربعاء قال فيه: “إن دخول المتظاهرين من أية جهة كانوا إلى باحات مجلس النواب في المنطقة الخضراء والتجاوز على الحماية الأمنية للمنطقة يعد انتهاكا سافرا لحق التظاهر المشروع .. وقد ينجر الواقع الى تقاطعات مع حمايات النواب والمسؤولين”.

خووووش مقاتل… يخزي العين… ونعسان كمان pic.twitter.com/BljeL5BJa9 — فيصل القاسم (@kasimf) July 27, 2022

وتابع: “لذا على حكومة الأخ الكاظمي أن تنهض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الأمني والاجتماعي وتفادي إراقة الدم بين العراقيين، وتعمد إلى استخدام الوسائل المشروعة في ردع أي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها.. وعلى الأخوة المتظاهرين الانسحاب الفوري من المنطقة والالتزام بحق التظاهر القانوني وعدم الانجرار إلى دعوات المواجهة مع القوات المكلفة بالحماية “.

وكان أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد اقتحموا الأربعاء، مبنى البرلمان العراقي، مندّدين بترشيح “الإطار التنسيقي” الشيعي، النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة. قبل أن ينسحبوا لاحقا بعد تغريدة لزعيمهم خاطبهم فيها بالقول إن “رسالتكم وصلت”.-(وكالات)