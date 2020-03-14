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“المالية”: أي موظفة لديها أبناء في المدارس تكلف بالعمل من المنزل

بعد التنسيق مع المدير المباشر

منذ 50 دقيقة
وزارة المالية

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عمان-الغد- وجه وزير المالية وفي سياق التسهيل على موظفات الوزارة إلى أن أي موظفة لديها أبناء في المدارس أو الحضانات فيمكنها العناية بهم بعد التنسيق مع المدير المباشر، وتحسب لها إجازة طارئة مدفوعة الأجر ولا يخصم من رصيد الإجازات ويتم تكليفها بالعمل من المنزل.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها وصل “الغد” نسخة منه، أنها اتخذت عدد من الاجراءات الوقائية لمواجهة فايروس كورونا المستجد بعد اجتماع عقد في مبنى الوزارة ظهر السبت برئاسة وزير المالية الدكتور محمد العسعس وحضور المدراء العامين لدوائر ضريبة الدخل والمبيعات، الجمارك العامة، الاراضي والمساحة ودائرة المشتريات الحكومية، بالاضافة الى مساعد الامين العام لوزارة المالية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن وزير المالية الدكتور محمد العسعس أكد خلال الاجتماع على أن صحة المواطن والموظف الأردني هي الأولوية اليوم، لذلك تم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الوقائية والتي تأتي في سياق احترازي للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين مع ضمان سير العمل.

وشدد على البيان على ان أي موظف أو موظفة يشعر بأعراض المرض يتم الحصول على الإجازة من خلال إتصاله المباشر مع المدير المسؤول ويتوجب عليه عدم الحضور للدوام وتحت طائلة المسؤولية وأن يتم تكليفه بالعمل من خلال المنزل.

كما تم اتخاذ قرار بإلغاء بصمة الدوام ويستعاض عنها بالتوقيع عند المدير المسؤول في بداية الدوام ونهايته لكافة موظفي وزارة المالية والدوائر التي ترتبط بالوزارة ، بالاضافة الى تعليق البرامج والأنشطة التدريبية في المعهد المالي التابع لوزارة المالية اعتباراً من يوم الأحد 15 آذار وحتى إشعار آخر.

وتأتي هذه الاجراءات بحسب بيان الوزارة في سياق التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها وزارة المالية وفي سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.

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