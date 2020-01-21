“المالية”: الزيادات المقررة على الرواتب ستصرف الشهر الجاري

عمان- أكد مصدر رسمي في وزارة المالية، أن الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري سيتم صرفها ضمن رواتب شهر كانون الثاني الجاري.

وكانت الحكومة أعلنت عن هذه الزيادات على الرواتب ضمن الحزمة التحفيزية الثالثة من برنامجها الاقتصادي، في شهر كانون الأول الماضي، والتي ركزت على “رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين”، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. -(بترا)