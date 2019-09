برلين – سيخوض المنتخب الألماني المتجدد اختباره الاول بغياب نجمه الشاب لوروا ساني، عندما يستضيف غريمه وجاره المنتخب الهولندي ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم الجمعة في هامبورغ.

ويغيب لاعب جناح مانشستر سيتي الانجليزي عن منتخب “المانشافت” بداعي اصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، تعرض لها خلال فوز فريقه على ليفربول في كأس الدرع الخيرية الشهر الماضي، كما ويغيب أيضا عن بطل أوروبا 3 مرات (1972، 1980، 1996) لاعبَي باريس سان جيرمان الفرنسي يوليان دراكسلر والمدافع ثيلو كيهرر بداعي اصابة على مستوى القدم.

🎙️ #Löw: "We want to keep playing with a front three. We can set up in a 4-3-3 or a 5-2-3 though. The team are very capable of doing both."#DieMannschaft #GERNED pic.twitter.com/5hnPtCj4xg

— Germany (@DFB_Team_EN) September 5, 2019