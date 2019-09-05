برلين – سيخوض المنتخب الألماني المتجدد اختباره الاول بغياب نجمه الشاب لوروا ساني، عندما يستضيف غريمه وجاره المنتخب الهولندي ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم الجمعة في هامبورغ.

ويغيب لاعب جناح مانشستر سيتي الانجليزي عن منتخب “المانشافت” بداعي اصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، تعرض لها خلال فوز فريقه على ليفربول في كأس الدرع الخيرية الشهر الماضي، كما ويغيب أيضا عن بطل أوروبا 3 مرات (1972، 1980، 1996) لاعبَي باريس سان جيرمان الفرنسي يوليان دراكسلر والمدافع ثيلو كيهرر بداعي اصابة على مستوى القدم.

🎙️ #Löw: "We want to keep playing with a front three. We can set up in a 4-3-3 or a 5-2-3 though. The team are very capable of doing both."#DieMannschaft #GERNED pic.twitter.com/5hnPtCj4xg — Germany (@DFB_Team_EN) September 5, 2019

ولعب ساني (23 عاما) دورا أساسيا خلال “عملية شفاء” ألمانيا بعد كأس العالم 2018 في روسيا، حين ودعت النهائيات من الدور الأول، مسجلا 5 اهداف في آخر 6 مباريات مع منتخب بلاده، إلا أن زملاءه واثقون بإمكانية تعويض غيابه امام هولندا الجمعة وايرلندا الشمالية الاثنين.

وقال ماركو رويس نجم بروسيا دورتموند: “لوروا يخلق المساحات وهو لاعب مهم جدًا في الفريق، ولكن لدينا جودة (من اللاعبين) للحلول مكانه”، ومن المتوقع أن يحل مكان ساني، مهاجم لايبزيغ المتألق تيمو فيرنر الذي سجل 5 أهداف في 3 مباريات مع انطلاق الموسم.

وقال ابن الـ23 عاما: “اصابة لوروا تعني أن هناك مكان شاغر في خط الهجوم، أؤمن أنه بإمكاني أن أقدم مع المنتخب المستويات التي أقدمها مع النادي”.

🎙️ @ToniKroos: "Netherlands have improved so much in the last two years. Our games have always been tight and high quality. I'm expecting another tough match tomorrow."#DieMannschaft #GERNED pic.twitter.com/z87KaTFKp1 — Germany (@DFB_Team_EN) September 5, 2019

وبعد أن فشلت المانيا بطلة العالم 4 مرات في التغلب على الطواحين الهولندية مرتين في دوري الامم الاوروبية العام الماضي، شكل فوزها على البلاد المنخفضة 3-2 في العاصمة الهولندية أمستردام في آذار (مارس) الماضي عودة قوية، ووضعها في المركز الثاني في المجموعة الثالثة (خلف ايرلندا الشمالية) بفارق 6 نقاط عن هولندا الثالثة التي لعبت مباراة أقل.

لذا الانتصار في هامبورغ سيكون خطوة كبيرة نحو التأهل الى البطولة القارية. لكن لهذه المدينة مكانة خاصة في قلوب الهولنديين، فهي المدينة التي شهدت تسجيل الاسطورة ماركو فان باستن هدفًا متأخرًا في مرمى المانيا الغربية ليقود بلاده الى نهائي كأس أمم أوروبا 1988، قبل أن يحققوا اللقب على حساب الاتحاد السوفياتي، وهو اللقب الكبير الوحيد في خزائن هولندا حتى ايامنا هذه.

وبعد 31 عاما، يجد الهولنديون أنفسهم تحت الضغط بعد أن حققوا 3 نقاط من اول مبارتين بعد فوزهم على بيلاروسيا في المباراة الاولى، ويحتلون المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن ايرلندا الشمالية المتصدرة التي بجعبتها مبارتين أكثر.

الا ان المدرب رونالد كومان، الذي ادعى وكأنه يمسح مؤخرته بقميص المنتخب الالماني بعد نصف نهائي 1988، نفى خلال مؤتمر صحافي الاثنين أن تكون المباراة امام المانيا مسألة حياة أو موت.

وقال لاعب برشلونة الاسباني وأياكس السابق إن: “المباراة أمام المانيا ليست مفصلية، علينا أن نحقق 12 نقطة في المباريات الاربع امام استونيا وبيلاروسيا والتحصل على المزيد من النقاط في المبارتين امام ايرلندا الشمالية”.

(أ ف ب)