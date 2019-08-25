المان سيتي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك بورنموث

لندن – فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه بورنموث (3-1) في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميير ليج”.

وعلى ملعب (فيتنس فيرست)، افتتح الضيوف التسجيل عن طريق المهاجم الأرجنتيني سرخيو أجويرو (ق15) بعدما سدد الكرة بيسراه من داخل المنطقة على يمين الحارس.

وفي الدقيقة (43) أضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثاني للمان سيتي بعدما استلم الكرة داخل المنطقة منفردا بالحارس ثم قام بتسديدها على يمين الحارس.

ونجح اللاعب هاري ويلسون، لاعب بورنموث، من تقليص الفارق في الدقيقة (45+3) بعدما أحرز هدفا رائعا من ضربة حرة على حدود المنطقة بيسراه في أعلى الزاوية اليسرى للحارس.

وعاد أجويرو للتألق من جديد بتسجيل الهدف الثالث (ق64) من تسديدة من داخل المنطقة بيمناه على يمين الحارس.

وبهذا الفوز، رفع المان سيتي رصيده من النقاط إلى 7 في الوصافة، فيما تجمد رصيد بورنموث عن 4 نقاط في المركز العاشر. – (إفي)