المباراة المؤجلة بين يوفنتوس ونابولي تقام 17 الحالي

روما – أعلنت رابطة الدوري الايطالي لكرة القدم بان المباراة بين يوفنتوس ونابولي المؤجلة منذ 4 تشرين الاول/اكتوبر بسبب جائحة كوفيد-19 واصابة لاعبين عدة في صفوف الفريق الجنوبي، ستقام في 17 اذار/مارس الحالي.

واكتفى بيان صادر عن الرابطة بالاعلان عن تاريخ المباراة وموعد انطلاقها في تمام الساعة 17,45 بتوقيت غرينيتش.

ولم يتوجه نابولي في حينها الى تورينو لخوض المباراة ضدّ السيدة العجوز بسبب وجود حالات ايجابية عدة في صفوفه، فإعتُبر الاول منسحبا من المواجهة وتم تخسيره بنتيجة صفر-3.

بيد ان لجنة ضمن اللجنة الاولمبية الايطالية قررت رفع العقوبة عن نابولي في كانون الثاني/يناير الماضي وامرت باعادة المباراة. – (أ ف ب)