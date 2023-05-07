“المبارزة الأردنية” تتوج مشاركتها ببطولة غرب آسيا بـ39 ميدالية

عمان – بلغ عدد الميداليات التي حصدها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية للمبارزة، في ختام بطولة غرب آسيا، التي استضافها الاتحاد الأردني في صالته بمدينة الحسين للشباب بمشاركة سوريا وفلسطين ولبنان والإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين والأردن 39 ميدالية.

وارتفعت حصيلة المنتخبات الوطنية بعد أن أضافت 9 ميداليات في اليوم الختامي أمس السبت، والذي شهد إقامة اللقاءات المخصصة للفرق وللأسلحة الثلاثة (الإيبيه والفلوريه والسابر).

وتناوب رئيس الاتحاد الدكتور خالد عطيات، ورؤساء الوفود المشاركة على تتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، حيث بقي الأردن في قمة الترتيب العام رغم المنافسة القوية من المنتخبات المشاركة.

وكان لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية حصلوا في اليوم الأول من منافسات البطولة على 16 ميدالية، منها 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية، و8 ميداليات برونزية، وحصلوا في اليوم الثاني على 14 ميدالية منها ميدالية ذهبية واحدة، و6 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية.

وهنأ عطيات اللاعبين واللاعبات والأجهزة التدريبية على هذه الإنجازات الكبيرة، والتي جاءت بعد مشوار طويل من التحضير، ما يؤكد التطور الفني الكبير الذي وصلت إليه رياضة المبارزة.

وأكد عطيات أن الاتحاد ماض في مواصلة تنفيذ برامجه الفنية كافة، لكسب المزيد من الإنجازات، خصوصا وأن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المشاركات المهمة للمنتخبات الوطنية كافة.

وشكر رئيس الاتحاد الهيئات والمؤسسات الحكومية والرسمية كافة التي ساندت الاتحاد الأردني في استضافة هذا الحدث القاري، وإخراجه بالصورة المثلى، مثلما شكر جميع اللجان والحكام والإداريين والوفود الشقيقة من منطقة غرب آسيا، والذي ساهموا بشكل مميز في إخراج بطولة تليق بالأردن وبسمعته الطيبة.

وفي منافسات سلاح الإيبيه لفئة تحت 15 عاما للذكور، حصل على الميدالية الذهبية المنتخب العماني، وحصل المنتخب اللبناني على الميدالية الفضية، ونال المنتخب الوطني الميدالية البرونزية، حيث مثل المنتخب الوطني اللاعبون جعفر الدجاني وعزالدين العتوم ومنذر العبداللات وعبدالرحمن عماوي، وحل المنتخب السوري بالمركز الثالث مكررا ونال الميدالية البرونزية.

وعلى السلاح ذاته، ولفئة تحت سن 15 عاما للإناث، فاز المنتخب العماني بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب الوطني (أ) والمكون من اللاعبات سيلين نوايسة وجنى عابدين وزين حتاملة وتاليا عواد، بالميدالية الفضية، وفاز المنتخب الوطني (ب) والمكون من اللاعبات تاليا خرفان واليسا صلاحات وميرا شنك وزينة الناصر بالميدالية البرونزية، وفاز المنتخب السوري بالمنتخب البرونزية.

وفي منافسات سلاح السابر لفئة تحت سن 15 عاما للإناث، فاز المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية، ومثّل المنتخب اللاعبات لانا الديراوي وبانه العيدي ومريم طمليه، ونال المنتخب السوري (أ) الميدالية الفضية، والمنتخب السوري (ب) الميدالية البرونزية، فيما لفئة تحت سن 15 عاما للذكور، فاز المنتخب الوطني والمكون من اللاعبين محمد الترك وقيس الخطيب وسليمان القضاة، بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب اللبناني بالميدالية الفضية، والمنتخب السوري بالميدالية البرونزية.

فيما فاز سلاح الفلوريه ولفئة تحت سن 15 عاما للإناث المنتخب العماني بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب الوطني (أ) والمكون من اللاعبات تالا الدجاني ونور العدوان وسيلين أبو عبيد وأميرة حسونة، بالميدالية الفضية، ونال المنتخب الوطني (ب) والمكون من اللاعبات ليلى الحياري وآسيا الخطيب وسيلين العزة وأوليفيا حداد الميدالية البرونزية، كما نال المنتخب السوري الميدالية البرونزية، في حين فاز في فئة تحت سن 15 عاما للذكور، ونال المنتخب العماني الميدالية الذهبية، وفاز المنتخب القطري بالميدالية الفضية، وفاز المنتخب الوطني (ب) والمكون من اللاعبين منذر الجغبير وعيد الجغبير وأحمد الشنك وعلي عطيات، بالميدالية البرونزية، وحصل أيضا المنتخب الوطني (أ) والمكون من اللاعبين عبدالله العدوان ويحيى الكايد وعبدالله أبو حمور وجاد أبو حسان على الميدالية البرونزية.–(بترا)