“المبارزة” يبدأ مشاركته ببطولة العالم ودورة آسيوية للمدربين

بلال الغلاييني

عمان – بدأ المنتخب الوطني للمبارزة في سلاح الإيبيه للسيدات، مشاركته في بطولة العالم المقامة في العاصمة الهنغارية بودابست، وسط مشاركة ضخمة من دول العالم، حيث يسعى المنتخب الوطني الى تقديم مستويات فنية طيبة في هذا المحفل الدولي الكبير، والذي يشهد عادة مشاركة أبطال العالم في الأسلحة كافة.

ويمثل المنتخب الوطني في هذه البطولة، اللاعبات بيترا عساف وبلقيس القضاه ولين كلوب، فيما يشرف على تدريبات الفريق وقيادته المدرب الوطني أنس الكايد، في الوقت الذي تأتي فيه مشاركة المنتخب الوطني ضمن البرامج الفنية التي تخضع اليها المنتخبات الوطنية في الأسلحة الثلاثة “الإيبيه والفلوريه والسابر”، حسب ما أكده رئيس الاتحاد د. خالد العطيات، الذي شدد على أهمية تواجد المنتخبات الوطنية في مثل هذه الاستحقاقات الكبيرة، نظرا لما تمثله من فرص كبيرة في تطوير مستوى اللاعبين.

وأضاف العطيات: لدى الاتحاد برامج كثيرة تهدف جميعها الى تطوير اركان اللعبة كافة، وخصوصا فيما يتعلق بتأمين اللاعبين واللاعبات فرص المشاركة في الاستحقاقات المهمة التي تعتبر من أولويات عمل الاتحاد في تطوير المستوى الفني العام”.

ويستضيف الاتحاد حاليا العديد من المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة الدولية، والتي شاركت ايضا في المعسكر الدولي، فيما يستعد الاتحاد لاستضافة منافسات الدوري الآسيوي الذي يقام يومي 20 و21 تموز (يوليو) الحالي، وفيه يسعى لاعبو المنتخبات الوطنية الى تحقيق نتائج طيبة وتحصيل الميداليات الملونة، خصوصا وان المشاركة الأردنية في منافسات الدوري الآسيوي السابقة حققت نتائج قوية.

الى ذلك، يقيم الاتحاد دورة التدريب الآسيوية لسلاح “الفلوريه” وذلك خلال الفترة من 25 ولغاية 29 تموز (يوليو) الحالي باشراف مندوب الاتحاد الآسيوي والخبير الدولي بيترو كوكي، حيث تشتمل الدورة على الجوانب النظرية والتطبيقات العملية.

كما يقيم الاتحاد دورة الحكام المحلية “ترقية ومستجدين” خلال الفترة من 30 تموز (يوليو) الحالي ولغاية 1 آب (اغسطس) المقبل، باشراف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد د. اياد المغايرة.