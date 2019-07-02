“المبارزة” يتحضر لاستضافة الدوري الآسيوي

بلال الغلاييني

عمان – صعدت المنتخبات الوطنية للمبارزة من تحضيراتها التي تسبق مشاركاتها في سلسلة من البطولات المهمة التي تقام خلال المرحلة المقبلة، والتي تأتي ضمن برامج الإعداد الشاملة التي أعده اتحاد اللعبة في سعيه لتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، والمنافسة من جديد على تسجيل النتائج القوية كما حصل في العام الماضي، الذي شهد تتويج مجموعة من اللاعبين واللاعبات على الميداليات الملونة في البطولات المهمة، وخصوصا في الدوري الآسيوي.

وتتدرب المنتخبات الوطنية في الأسلحة الثلاثة “الفلوريه والإيبيه والسابر” بشكل مكثف في صالة الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، بقيادة نخبة من المدربين الوطنيين الذين اثبتوا قدراتهم الفنية عندما ساهموا في تحقيق الإنجازات، حيث يتكون الجهاز الفني المشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية من المدربين حسان القنة وبشار أبو عاصي ومحمد فرج وعودة الفاعوري، في الوقت الذي تحظى فيه تحضيرات المنتخبات الوطنية بمتابعة حثيثة من قبل مجلس ادارة الاتحاد الذي يرأسه د. خالد عطيات، الذي شدد على أهمية مشاركة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة وتطلعات الاتحاد على مواصلة تحقيق الإنجازات.

ورفع اتحاد اللعبة من تحضيراته الإدارية لاستضافة فعاليات المعسكر الدولي الذي يقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 7 ولغاية 14 تموز (يوليو) الحالي، والذي ينتظر أن يشهد مشاركة كبيرة ونوعية من اللاعبين واللاعبات، يعقبه مباشرة اقامة البطولة الدولية في صالة الاتحاد والتي تستمر حتى يوم 16 من ذات الشهر وهمي مخصصة للفئة العمرية تحت 15 سنة وللأسلحة الثلاثة “الفلوريه والإيبيه والسابر”، قبل أن تظهر منافسات الدوري الآسيوي الذي تقام في عمّان ايضا خلال الفترة من 20 ولغاية 21 من ذات الشهر، في منافسات ينتظر أن تشهد إثارة وندية بين اللاعبين واللاعبات المشاركة، وهي مخصصة للفئة العمرية تحت 17 عاما وللذكور والإناث.