“المبارزة” يخلد ذكرى الراحلة القسوس ببطولة ودية بمشاركة الكويت وعمان وفلسطين والأردن

بلال الغلاييني

عمان – خلد الاتحاد الأردني للمبارزة ذكرى وفاة الراحلة لينا القسوس باقامة بطولة ودية بمشاركة منتخبات من دول الكويت وسلطنة عمان وفلسطين والأردن، والتي حفلت بالندية والإثارة والروح الرياضية العالية التي سيطرت على كافة اللقاءات في سلاحي الفلوريه والإيبيه.

البطولة شهدت حضور رئيس الاتحاد د. خالد العطيات، وأسرة الراحلة القسوس، واعضاء الاتحاد واهالي اللاعبين.

والراحلة القسوس كانت لاعبة في صفوف المنتخبات الوطنية، وحققت العديد من الانجازات، كما عملت في مجلس إدارة الاتحاد،، الهيئة العامة.

وتاليا النتائج الفنية للبطولة.

سلاح الفلوريه

تحت سن 15 للذكور، المركز الأول آلاء السيابي (الكويت)، الثاني ليمار الزمر (الأردن)، الثالث تالين الدعجاني (الأردن)، الثالث مكرر فرح الرشيدي (الكويت).

وفي فىة الذكور، المركز الأول محمد بسيسة (الأردن)، الثاني علي البورسعيدي (عمان)، الثالث عبدالعزيز عادل (الكويت)، الثالث مكرر عمار العزيزي (عمان).

وتحت سن 20، المركز الأول حسن الشعار (الكويت)، الثاني صالح المهدي (الكويت)، الثالث إياس الزمر (الأردن)، الثالث مكرر يحيى الموسوي (الكويت).

سلاح الإيبيه

تحت سن 15 (الإناث)، المركز الأول سلمى الدغاشي (عمان)، الثاني جنى عابدين (الأردن)، الثالث تانيا عواد (الأردن)، الثالث مكرر جنى الشارجي (عمان).

وتحت سن 15 للذكور، المركز الأول سعيد الشعيبي (عمان)، الثاني عبدالعزيز العوضي (الكويت)، الثالث جعفر الدجاني (الأردن)، الثالث مكرر، عزالدين العتوم (الأردن).

وتحت سن 20 الإناث، المركز الأول شهد كلوب (الأردن)، الثاني لين شنك (الأردن)، الثالث بأن الخطاطبة (الأردن)، الثالث مكرر لاما ديرية (فلسطين).

وتحت سن 20 للذكور، المركز الأول حمزة البلوشي (الكويت)، الثاني الحارث الحارثي (عمان)، الثالث ركان الحربان (الكويت)، الثالث مكرر عمر الحارثي (عمان).