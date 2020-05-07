المباشرة بتعقيم مستشفى البادية الشمالية ونقل المرضى لمستشفى المفرق

البادية الشمالية الشرقية – بدأت وزارة الصحة إجراءاتها الوقائية في مستشفى البادية الشمالية بعدما أصيب ممرض بفيروس كورونا خالط مصاب “الخناصري” ويرتبط بوشائج وصلات قربى به.

وقال مصدر طبي في المستشفى إنه تم وضع خطة متكاملة للتعامل مع المستشفى، مشيرا إلى أن عمليات تعقيم المستشفى بدأت وسيتم أخذ مسحات من كافة الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفى لغايات فحصها من المرض. وحسب المصدر، فإنه تم نقل كافة المرضى المتواجدين في المستشفى إلى مستشفى المفرق الحكومي للحفاظ على صحتهم من جهة ومنع انتشار الوباء من جهة أخرى. (بترا)