المباشرة بتنفيذ مشاريع في عجلون بقيمة 2.2 مليون دينار

عجلون– باشرت مديرية الأبنية الحكومية في محافظة عجلون، اليوم الاربعاء، بتنفيذ مشاريع خدمية كبرى في قضاء صخرة وعرجان بكلفة 20ر2 مليون دينار .

وقال مدير الأبنية في المحافظة المهندس احمد فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المديرية تشرف على 3 مشاريع كبرى تشمل إنشاء مساكن للأسر العفيفة في باعون وقضاء عرجان، بقيمة 450 ألف دينار، ومبنى مصنع شركة التكنولوجيا المتقدمة للألبسة بعرجان بقيمة 963 ألف دينار،وإنشاء توسعة وتحديث مركز صحي صخرة الشامل بقيمة 993 ألف دينار.

وبين المهندس الفريحات أن الصيف الحالي سيشهد تقدما ملحوظا بالعمل خاصة في المشاريع التي شهدت نسبا منخفضة في الإنجاز بسبب الظروف الجوية التي مرت بها المحافظة من تساقط غزير للإمطار.