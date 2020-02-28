“المبعوث الأممي” يدين التصعيد في شمال اليمن

عمان -الغد – أدان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ، مارتن غريفيث ، الجمعة، بشدة التصعيد العسكري الأخير في محافظة الجوف في شمال اليمن.

ودعا كل الجهات المعنية لوقف كل الأنشطة العسكرية في الجوف ومأرب ونهم، وللعمل مع مكتب المبعوث لتحقيق هذا الهدف.

وقال غريفيث، “إن الموجة الأخيرة من التصعيد مثيرة للإحباط والفزع الشديدين، وأشعر بالانزعاج بشكل خاص من الموقف العسكري المتهور الذي يتعارض مع رغبة الأطراف المعلنة في التوصل لحل سياسي، مضيفا، ان المستفيدين من هذا التصعيد في الجوف يقوضون بشكل جدي فرص السلام الذي يستحق اليمنيون الحصول عليه بشكل عاجل ” .

وشدد غريفيث على أن الأطراف تتحمل مسؤولية العواقب الإنسانية الوخيمة التي يتسبب فيها هذا التصعيد.

وحذر غريفيث من أن الأطراف ليس لديها وقتًا لتضيعه،مؤكدا على أنه لا بديل عن تسوية سياسية يتم الوصول إليها عن طريق التفاوض.

وأضاف المبعوث الأممي الخاص ،”إن الثمن الذي يدفعه اليمنيون في هذه الحرب باهظ للغاية، يستحق اليمنيون ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي، وعلى قادتهم أن ينصاعوا لرغبة اليمنيين في السلام فورًا.