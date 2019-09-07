المبعوث الأميركي الجديد للسلام.. يهودي أرثوذكسي كان “صبي قهوة”!

نادية سعد الدين

عمان – اعتبر مسؤولون فلسطينيون أن استقالة المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، ينّم عن “اعتراف بفشل صفقة القرّن”، منوهين إلى أن الولايات المتحدة لا تملك رؤية استراتيجية لحل الصراع، بل إدارته فقط لكسّب الوقت.

وشكك الفلسطينيون في قدرة “آفي بركوفيتش”، وهو يهودي تخرج حديثاً من كلية الحقوق، الذي تم تعيينه لتولي المنصب خلفاً لغرينبلات، على “قيادة المفاوضات الصعبة المتوقعة في خطة السلام الأمريكية، وحل الصراع التاريخي العنيد الذي لم تتمكن واشنطن من حله على مدى عقود”.

ويخلف بركوفيتش (30 عاماً)، غرينبلات، بعد تقديم الأخير استقالته، الخميس الماضي، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بينما تستعد واشنطن لطرح الشق السياسي من خطتها للسلام، مما آثار تساؤلات عديدة حول مصيرها.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن استقالة غرينبلات بمثابة “اعتراف بالفشل”.

أما حركة “فتح” فأكدت، في بيان لها، أنه “لن يمر أي مشروع يتنكر لحل الدولتين”، فيما قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حازم قاسم، تعقيباً على الاستقالة، إن “الشعب الفلسطيني يزداد إصراراً على مواجهة الصفقة، والمقاومة ستدفنها للأبد”.

بدورها؛ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن “الإعلان عن استقالة غرينبلات، تؤكد أن صمود الفلسطينيين في مواجهة صفقة القرن، لا بد أن تعطي ثمارها ونتائجها الميدانية خاصة”.

وطبقاً للمواقع الإسرائيلية الالكترونية؛ فإن “بركوفيتش” كان يعمل ضمن فريق “صفقة القرن” إلى جانب كوشنر والسفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي، ديفيد فريدمان، وغرينبلات الذي قدم استقالته، وسبق له العمل في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، في العام 2016.

وأشارت نفس المواقع إلى أن “بركوفيتش” نشأ في بيت يهودي أرثوذكسي، ودرس في الوسط الإسرائيلي لمدة عامين في مدرسة دينية أرثوذكسية بعد مرحلة الثانوية العامة، وهو ابن عم هوارد فريدمان، الرئيس الأرثوذكسي الأول لمنظمة “إيباك” الصهونية.

فيما وصفت بعض التقارير الإعلامية الغربية تعيين “بركوفيتش” بالحدث “الغريب”، الذي حوّل شخصاً من ما وصفته “صبيّ القهوة”، إلى مسؤول عن ملف التسوية السلمية في الشرق الأوسط.

واعتبرت تلك التقارير أن “بركوفيتش، الذي شغل منصب مساعد كوشنير، لا يحمل مؤهلات ملفتة للنظر للقيام بهذه المهمة”، مشيرين إلى أنه “كان أحد أعضاء ما يسمى بفريق السلام في البيت الأبيض، الذي يضم كوشنير وفريدمان”، وغرينبلات قبيل استقالته.

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