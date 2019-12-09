المبعوث الخاص للرئيس الروسي يقيم حفلاً وداعياً رسميا للعضايلة ويقلده وسام التعاون الروسي

عمان- الغد- أقام المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، حفل وداعٍ للسفير الأردني السابق في روسيا أمجد عودة العضايلة.

وحضر الحفل، الذي يأتي بمناسبة انتهاء مهام العضايلة كسفير للمملكة وتعيينه وزير دولة لشؤون الإعلام، عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في موسكو، وجمع من الدبلوماسيين الروس.

وجرى، خلال الحفل، تقليد العضايلة وسام التعاون الروسي، تقديرا لجهوده، خلال خدمته سفيرا للأردن لدى روسيا، في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومساهماته في توطيد العلاقات الأردنية الروسية.

وأعرب بوغدانوف عن تقديره لما بذله العضايلة في الفترة الماضية من مساع حثيثة لخدمة العلاقات بين روسيا والأردن، وتوسيع أفاق التنسيق والتشاور الثنائي حيال مختلف القضايا، مؤكدا اعتزاز بلاده بالمستوى المتقدم من الشراكة التي تربطها مع المملكة في مختلف المجالات.

بدوره، ثمن العضايلة هذا التقدير والتكريم من الحكومة الروسية، مشددا على أنه حرص، خلال فترة وجوده سفيرا للأردن في موسكو، على البناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وعلاقته الوطيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز العلاقات المشتركة، التي شهدت تطوراً ونموا متميزا خلال العقدين الأخيرين، أسهم في تمتين التعاون المشترك في شتى الميادين وفتح أفاق جديدة له، فضلا عن المساهمة في التعامل مع مختلف القضايا والأزمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.