المبيضين الفائزة بمسابقة “زين المبادرة 4”

عمان- حصل مشروع Draw It الأردني، لصاحبته دانيا المبيضين، على المرتبة الأولى ضمن مساق الأفكار في النسخة الثالثة عشر من مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة، حيث فاز المشروع بهذه المسابقة الإقليمية بعد تأهله كونه أحد المشاريع الفائزة بمسابقة “زين المبادرة 4” التي أطلقها زين الأردن من خلال منصتها للإبداع (ZINC)، التي قدمت بدورها الدعم المادي للمشروع.

وجاء الإعلان عن الفائزين بمسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة، التي أقيمت بالتعاون مع مجموعة زين كالشريك الرقمي و”مجتمع جميل” كالشريك الرئيسي وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا كشريك الابتكار، ضمن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي بآلية المضمار الافتراضي عبر الإنترنت، وذلك بسبب التحديات اللوجستية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم الإعلان عن ستة فائزين بالمسابقة ضمن ثلاثة مسارات: مسار الشركات الناشئة ومسار الأفكار ومسار الريادة الاجتماعية، حيث تأهل الفائزون من أصل 53 فريقا وصلوا للمرحلة نصف النهائية الذين قاموا بعرض مشاريعهم عبر الإنترنت أمام لجان التحكيم التي ضمت خبراء ومستثمرين في مختلف المجالات الاقتصادية وريادة الأعمال.

وتأتي فكرة مشروع Draw it، التي ابتكرتها دانيا المبيضين، كواحدة من الحلول التي يمكن تطبيقها في مجال التعليم والتعامل مع الأطفال، حيث يوفر المشروع أداة تمكّن الأطفال من خلالها التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم عن طريق الرسم، باعتباره أحد الطرق التي توفر للطفل وسيلة للتواصل بحرية مع الآخرين. وفازت المبيضين بمشروعها في مساق الأفكار ضمن النسخة الرابعة من برنامج “زين المبادرة” الذي أقيم في بداية العام الحالي، والذي يُعد أحد أهم البرامج التي تطلقها شركة زين من خلال منصتها للإبداع (ZINC)، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة، من خلال تبني أفكار الشباب الإبداعية، والشركات الناشئة وتقديم الدعم اللازم لها لضمان نموها وديمومتها.

وكانت منصة زين للإبداع قد عقدت شراكة جديدة مع منتدىMITEF خلال مسابقة “زين المبادرة 4″، حيث شارك خلال مراحل التحكيم والاختيار أحد أعضاء فريق المنتدى، للعمل على اختيار أفضل 6 شركات ومشاريع أردنية من الفائزين في برنامج “زين المبادرة 4” للالتحاق في المسابقة، حيث تم تأهيلهم للمرحلة النهائية مباشرة لتمثيل الأردن ومنافسة باقي الشركات من الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

ويجدر بالذكر بأن فعاليات المسابقة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والتشجيع على ابتكار بيئة للريادة وروح المبادرة في المنطقة العربية، فهي من الأحداث السنوية الإقليمية التي تساعد في تمكين رواد الأعمال وتشجيعهم على الابتكار في الأسواق العربية. وتمثل فعاليات المنتدى واحدة من بين 18 فرعا عالميا لمنتدى MIT العالمي الذي يعمل جاهدا على تشجيع الإبداع على مستوى العالم من خلال إشراك رواد الأعمال الطموحين في مبادرات تعتمد على الرعاية والتواصل.