المبيضين: كل شخص معزول نجده خارج المنزل يعتبر مطلوبا

عمان- الغد- عقد وزير الداخلية سمير المبيضين، في مبنى الوزارة اليوم الجمعة، اجتماعاً مع محافظي العاصمة والزرقاء وإربد وجرش، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالأشخاص المحجورين منزلياً والتعليمات الصحية والوقائية المتبعة وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد.

وأكد وزير الداخلية، أنه يعول على المحافظين باعتبارهم رؤساء الادارات العامة في مناطق اختصاصهم الاستمرار ببذل الجهود اللازمة لمتابعة المحجورين منزلياً، والوصول اليهم بكافة الوسائل القانونية، وذلك نظراً لتطورات الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا.

وأوضح، انه عند الوصول الى هؤلاء الأشخاص يتم التأكد انهم ملتزمون بالعزل المنزلي، مشيراً الى أن كل من يثبت انه خارج المنزل، هو شخص مخالف ومخالط وبالتالي يعتبر مطلوباً ويجب متابعته حتى احضاره، ليتم ارساله الى المستشفى الميداني لاكمال مدة الحجر ويبقى تحت الحراسة.

وتابع المبيضين، أنه وبعد انتهاء مدة العزل في المستشفى يحظر عليه مغادرة المستشفى الا بأمر من المحافظ الذي يقوم بإحالته الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقال الوزير المبيضين، إن الجولات الميدانية والتفتيشية على المعزولين منزلياً مستمرة وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد دوماً أن سلامة المواطن والمجتمع أهم من كل شيء.

من جانبهم، أكد المحافظون أن الجولات على المنشآت والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامها بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة ولن يتم التهاون في ذلك .

ودعا المحافظون الأشخاص المحجورين منزلياً الى الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وعدم مخالفة أوامر الدفاع وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتجنب نقل العدوى للآخرين.