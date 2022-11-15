المبيضين لوكالة الأنباء والبواريد للتلفزيون والمومني لهيئة الإعلام

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعيين فيروز المبيضين مديراً عامَّاً لوكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا)، وتعيين إبراهيم البواريد مديراً عامَّاً لمؤسَّسة الإذاعة والتّلفزيون، وبشير المومني مديراً عامَّاً لهيئة الإعلام.

كما قرَّر مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون برئاسة وزير الاتِّصال الحكومي فيصل الشَبول، وعضويَّة كلُّ من: مدير عام مؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون، ود. أمجد القاضي، وجرير مرقة، ومدير مديريَّة الإعلام العسكري، ونقيب الفنَّانين، ونقيب الصَّحفيين، ويُسر حسَّان، وبشَّار الرَّبضي.

وقرَّر مجلس الوزراء إحالة كلّ من رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون غيث الطَّراونة، ومدير عام المؤسَّسة محمَّد بلقر، ومدير عام وكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) فايق حجازين، ومدير عام هيئة الإعلام طارق أبو الرَّاغب إلى التَّقاعد.